Internacional x Nacional, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (22), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Internacional x Nacional acontece Hoje (22) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Internacional x Nacional: onde assistir, horário e escalações da partida da Libertadores

Pela terceira rodada do Grupo F da Conmebol Libertadores, o Internacional encara o Nacional do Uruguai em um confronto decisivo nesta terça-feira (22/04), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo será transmitido com exclusividade no serviço de streaming Paramount+.

A equipe gaúcha busca se consolidar na competição continental, enquanto o Nacional, tradicional adversário, vem com força total em busca de um bom resultado fora de casa.

Prováveis escalações

Internacional

Técnico: Roger Machado

Escalação: Anthoni; Aguirre, Rogel (Victor Gabriel ou Juninho), Vitão e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Valencia e Wendel.

Nacional (URU)

Técnico: Pablo Peirano

Escalação: Mejia; Ancheta, Coates, Millán e Baez; Oliva, Nico López (Vargas), Otero, Pereyra e Recoba, Herazo.

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Assistente 1: Lubin Torrealba (Venezuela)

Assistente 2: Antoni Garcia (Venezuela)

VAR: Yorman Delgado (Venezuela)

Informações adicionais

Estádio: Beira-Rio (Porto Alegre-RS)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: Paramount+

Ingressos: À venda para o público geral no site oficial Mundo Colorado

A torcida colorada está mobilizada para apoiar o time em um jogo que promete fortes emoções, e que pode ser fundamental na caminhada do clube rumo às oitavas de final da Libertadores.

