Guarda Municipal monta operação especial para os festejos de São Jorge – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) monto um esquema especial com o total de 362 guardas, que atuarão em turnos no patrulhamento, ordenamento urbano e controle do trânsito durante as celebrações pelo Dia de São Jorge, na quarta-feira (23/4), nas igrejas de Quintino, na Zona Norte, e na Praça da República, no Centro. As ações terão início já nesta terça-feira (22/4), véspera do feriado, com operação preventiva para coibir desordens.

Na Igreja Matriz de São Jorge, na Rua Clarimundo de Melo, em Quintino, nos dois dias de operação, 228 agentes atuarão no local. Na Igreja de São Jorge, na Praça da República, do Centro, a GM-Rio vai atuar com 134 guardas nos dois dias.

As equipes da GM-Rio atuarão para coibir desordens como o estacionamento irregular, o comércio ambulante sem autorização e também delitos. Nas ações de trânsito, os guardas municipais vão operar os desvios e bloqueios viários, com foco na mobilidade, fluidez e na segurança do trânsito. Além dessas ações, os guardas municipais também atuarão no apoio aos fiéis que participarão das homenagens e celebrações.