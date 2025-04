Fundo social promove aulas gratuitas de Dance Healing – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para este sábado (4) indica o retorno do tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Isso ocorre devido ao avanço da massa de ar frio e seco pelo estado, impulsionado pelo sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal. Para estes dias, as temperaturas […]