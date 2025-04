Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realiza Campanha de Doação de Parte do Imposto de Renda chamada “Imposto Solidário”

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente dos municípios está incentivando a doação de até 3% do Imposto de Renda de 2025 ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

As doações, que não geram custo extra ao contribuinte, podem ser feitas durante a declaração do Imposto de Renda (de 17 de março a 30 de maio), no modelo completo. Os recursos arrecadados apoiam projetos sociais voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A administração desta arrecadação é realizada pelos conselhos municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e com fiscalização dos Tribunais de Contas e do Ministério Público.

A Prefeitura de Guaratinguetá apoia essa iniciativa e conta com a colaboração de todos.