Com mais de mil ruas entregues à população, Prefeitura projeta meta de 100% das vias pavimentadas

A Prefeitura de João Pessoa segue avançando no objetivo de deixar a cidade totalmente pavimentada. Através do Programa ‘Minha Rua Calçada’, a gestão do prefeito Cícero Lucena está pavimentando mais de 1.500 vias em todos os bairros da Capital paraibana. O investimento só nesta área ultrapassa os R$ 400 milhões.

O maior programa de pavimentação da história de João Pessoa foi iniciado com o objetivo de calçar 500 ruas. Entretanto, ele foi ampliado e hoje está 1.524 em andamento. Destas, 863 já foram entregues à população, todas com drenagem, calçadas padronizadas, acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais, além de sinalização. Outras 233 ruas e avenidas da Capital já receberam pavimentação asfáltica.

De acordo com o secretário-executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, no início do mandato do prefeito Cícero Lucena foi feito um levantamento e nele ficou constatado que 2.276 ruas da cidade não apresentavam pavimentação. Segundo ele, o objetivo é deixar João Pessoa 100% calçada até o fim desta gestão.

“Já assinamos 1.524 ordens de serviço para pavimentação de ruas e estamos avançando no projeto. Hoje, já entregamos 863 vias e outras 250 estão em obras. Estamos fazendo o levantamento das pouco mais de 700 ruas que faltam entrar no programa e 99 delas já estão em processo de licitação. Até o fim da gestão do prefeito Cícero vamos deixar João Pessoa 100% pavimentada”, explicou Luciano Pereira.

Além do calçamento de mais de 1.500 ruas em paralelepípedos, a gestão do prefeito Cícero Lucena também segue avançando no Programa Asfalto Novo, que visa melhorar a mobilidade urbana através da pavimentação e recapeamento asfáltico de vias.

Até o momento, 233 ruas e avenidas da Capital já receberam serviços, totalizando mais de 122 quilômetros de pavimentação asfáltica. O investimento já superou a marca de R$ 90 milhões.

“Esse programa de recuperação asfáltica e pavimentação de novas ruas se dá pela necessidade de adequação a esse boom de trânsito do que a gente tem visto acontecer na nossa cidade. João Pessoa tem passado por uma transformação muito acelerada, uma necessidade de adequação das vias para tornar o tráfego dos veículos mais fluido. Então, parte disso passa pela pavimentação com asfalto. O asfalto torna a via com um deslocamento mais ágil. A Seinfra tem trabalhado com a Semob na adequação dessas vias, criando novas soluções e adequando as vias que precisam de alterações”, contou o secretário-executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira.

Mais árvores – Além da pavimentação das ruas, a Prefeitura de João Pessoa também demonstra o cuidado com o meio ambiente, já que mais de 4 mil mudas de árvores nativas foram plantadas nos bairros que estão recebendo serviços de calçamento. O serviço é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam) e tem como intuito melhorar o índice de arborização na cidade de João Pessoa.

“Realizamos uma entrevista com os moradores para saber quem deseja receber o plantio em sua calçada. Quem sinaliza positivamente, a Semam realiza o plantio”, explicou Anderson Fontes, diretor de Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente.

Censo 2022 – João Pessoa foi um dos municípios que registraram taxas acima da média estadual no percentual de pessoas residentes em vias com existência de rampa para cadeirante (12,5%). As informações são do Censo Demográfico 2022: Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, cujos resultados foram divulgados pelo IBGE, na quinta-feira (17). O levantamento traça um panorama da infraestrutura urbana do país, relativo à acessibilidade, circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e arborização nas áreas selecionadas para a pesquisa, com informações territoriais que integram dados populacionais e domiciliares.

Essa é outras realidades vêm sendo mudadas desde 2021, quando o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra assumiram a administração de João Pessoa, com um avanço importante na melhor das condições de infraestrutura e preservação ambiental na cidade.