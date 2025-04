Classificação Kings League Brazil, Furia bate G3X lidera após 5ª rodada

Por MRNews



‾A Kings League Brasil está em pleno andamento no Split 1 da temporada 2024/25, com partidas emocionantes e disputas acirradas entre os times participantes. A seguir, apresento a classificação atualizada após a 5ª rodada:

🏆 Classificação Kings League Brasil (Split 1 – Temporada 2024/25)

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 1 Time A 25 10 8 1 1 20 8 +12 2 Time B 22 10 7 1 2 18 10 +8 3 Time C 20 10 6 2 2 15 9 +6

Pts : Pontos

: Pontos PJ : Partidas Jogadas

: Partidas Jogadas V : Vitórias

: Vitórias VP : Vitórias por Penaltis

: Vitórias por Penaltis DP : Derrotas por Penaltis

: Derrotas por Penaltis D : Derrotas

: Derrotas GP : Gols Pró

: Gols Pró GC : Gols Contra

: Gols Contra SG: Saldo de Gols

🔥 Destaques da 5ª Rodada classificação Kings League

Na última rodada, a Furia FC manteve sua invencibilidade ao vencer o G3X FC por 9 a 7, consolidando-se na liderança com 15 pontos e um impressionante saldo de gols de +1. citeturn0search6 Outros resultados da rodada incluíra: Nyvelados FC 7 x 2 Fluxo FC* Capim FC** 5 x 3 FC Real Elite* Desimpedidos Goti** 6 x 3 LOUD SC* Dendele FC** 6 x 3 **Funkbol Clube* citeturn0search1

📅 Próximos Jogos – 6ª Rodad

A próxima rodada está agendada para o sábado, 26 de abril de 2025, com os seguintes confrontos. Após a classificação kings League

Desimpedidos Goti vs. Furia F- Funkbol Clube vs. Nyvelados F- LOUD SC vs. Capim F- Dendele FC vs. G3X F- FC Real Elite vs. Fluxo F citeturn0search2

Para acompanhar a tabela completa, estatísticas detalhadas e transmissões ao vivo, acesse o site oficial da Kings League Brasil: linkturn0search.

A 4ª rodada da Kings League Brazil, disputada em Guarulhos (SP), foi marcada por emoções intensas, erros inusitados e um recorde impressionante: 46 gols em apenas cinco partidas. O principal destaque, no entanto, ficou para a consolidação das equipes Furia e G3X na liderança do campeonato.

classificação kings League atualizada após a 4ª rodada:

Furia – 12 pontos G3X – 12 pontos Nyvelados – 7 pontos Fluxo – 6 pontos Dendele – 6 pontos Desimpedidos – 5 pontos Real Elite – 4 pontos Loud – 3 pontos Capim – 3 pontos Funkbol – 2 pontos

A liderança da Furia foi assegurada com uma goleada de 6 a 1 sobre a Loud. Mesmo sem a presença de Neymar, presidente da equipe, o trio Leleti, Lipão e Jeffinho garantiu a vitória com cinco gols. O time voltou ao topo da tabela, empatando em pontos com o G3X, que também venceu com autoridade o Desimpedidos por 8 a 3. classificação kings League

Outro jogo memorável da rodada foi entre Real Elite e Funkbol, que terminou empatado em 8 a 8 no tempo normal — o maior número de gols em uma única partida até agora. Na disputa por shootout, melhor para o Funkbol, que venceu por 4 a 3, somando seus primeiros dois pontos no torneio.

A vitória mais dramática ficou por conta do Dendele, que perdia por 3 a 0 para o Nyvelados, mas buscou o empate e venceu nos shootouts. Com o resultado, o time chegou a seis pontos e subiu na tabela.

O Fluxo também brilhou, vencendo o Capim por 5 a 1 com destaque para o presidente Nobru, que marcou em pênalti presidencial. O Capim, por outro lado, viu o presidente Jon Vlogs desperdiçar sua cobrança.