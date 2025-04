Biblioteca promove visita monitorada no Dia Mundial do Livro

Posted on

Moradores da comunidade Curumaú, na Taquara, conheceram o Museu do Amanhã – Prefeitura do Rio O projeto Turistando com a Comunidade, da Secretaria de Ação Comunitária, vinculada à Prefeitura do Rio, já beneficiou, nos últimos dois anos, mais de três mil moradores de 62 favelas e comunidades com baixos índices de Desenvolvimento Social (IDS). Ao […]