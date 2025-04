ASSISTIR AO VIVO Vasco x Lanús COPA Sul-Americana 2025, HOJE (22/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Por MRNews



Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Vasco x Lanús acontece HOJE (22) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Copa Sul-Americana: Vasco x Lanús – Onde assistir, horário, escalações, arbitragem e tudo sobre o jogo

Nesta terça-feira, 22 de abril, o Estádio São Januário será palco de um confronto decisivo pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. Vasco da Gama e Lanús, ambos com quatro pontos, entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) buscando a liderança isolada do Grupo G.

Onde assistir Vasco x Lanús?

A partida terá ampla cobertura e poderá ser acompanhada pelos seguintes canais e plataformas:

SBT (TV aberta)

(TV aberta) ESPN (TV por assinatura)

(TV por assinatura) SBT Sports (YouTube)

(YouTube) Disney+ (streaming)

Situação do grupo

Vasco e Lanús lideram o grupo com quatro pontos cada, tornando o duelo fundamental para as pretensões de ambas as equipes rumo à próxima fase. O Gigante da Colina aposta no fator casa para conquistar três pontos e se isolar na liderança.

Prováveis escalações

Vasco – Técnico: Fábio Carille

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair e Coutinho; Nuno Moreira, Garré (ou Rayan) e Vegetti.

Lanús – Técnico: Mauricio Pellegrino

Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz e Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Augustín Cardozo, Medina e Dylan Aquino; Bruno Cabrera e Marcelino Moreno.

Arbitragem

O comando do apito será boliviano:

Árbitro principal : Gery Vargas

: Gery Vargas Assistentes : José Antelo e Edward Saavedra

: José Antelo e Edward Saavedra VAR: Wilfredo Campos

Expectativas

A torcida vascaína promete lotar São Januário em busca de mais uma noite de glória na Sul-Americana. Com o artilheiro Vegetti em grande fase, e Coutinho ganhando mais ritmo, o time carioca busca impor seu jogo diante dos argentinos, que contam com a experiência de Salvio e a criatividade de Marcelino Moreno.

Data: 22/04/2025 (terça-feira)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.