ASSISTIR AO VIVO Caracas x Atlético-MG COPA Sul-Americana 2025, HOJE (23/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Caracas x Atlético-MG acontece HOJE (23) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Caracas x Atlético-MG: Onde Assistir ao Vivo, Horário, Palpites e Escalações do Jogo da Sul-Americana

Na próxima quarta-feira, 23 de abril, teremos um grande duelo pela liderança do Grupo H da CONMEBOL Sul-Americana. O Atlético-MG enfrentará o Caracas, na Venezuela, em um jogo crucial para definir os rumos da chave. O confronto está marcado para começar às 21h30 (horário de Brasília), e será válido pela terceira rodada da competição.

Situação do Grupo H

Atualmente, o Atlético-MG lidera o grupo com quatro pontos, empatado com o Caracas, que ocupa a segunda posição. A vantagem do Galo se dá pelo saldo de gols, com quatro gols de diferença contra um do Caracas. Logo atrás, o Cienciano é o terceiro colocado, com dois pontos, enquanto o Deportes Iquique ainda não pontuou e está na última posição.

O time mineiro começou a competição com um empate fora de casa contra o Cienciano, por 0 a 0, mas se recuperou com uma grande vitória por 4 a 0 sobre o Iquique, em Belo Horizonte.

Onde Assistir

O jogo entre Caracas e Atlético-MG será transmitido pelo Paramount+ (streaming). Não perca a chance de acompanhar este duelo decisivo pela liderança do grupo.

Palpites para Caracas x Atlético-MG

André Donke : Caracas 0 x 1 Atlético-MG

: Caracas 0 x 1 Atlético-MG Raphael Prates : Caracas 0 x 2 Atlético-MG

: Caracas 0 x 2 Atlético-MG Ubiratan Leal: Caracas 0 x 2 Atlético-MG

Prováveis Escalações

Caracas: O time venezuelano terá um desfalque importante, já que Michael Covea foi expulso contra o Cienciano e está suspenso. A provável escalação será:

Frankarlos Benítez; Edgardo Rito, Francisco La Mantía, Luis Mago e Jesús Yendis; Ángel Figueroa, Vicente Rodríguez, Daniel Aguilar, Ender Echenique e Leslie Heráldez; Lucciano Reinoso.

Atlético-MG: O Galo também tem seus desfalques. Gustavo Scarpa foi liberado por conta do nascimento de seu filho e Hulk não viajou para fazer um trabalho físico. Além disso, o time conta com diversos lesionados. A provável formação será:

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Gabriel Menino e Rubens; Cuello, Rony e Saravia.

Arbitragem

Árbitro : Dario Herrera (ARG)

: Dario Herrera (ARG) Assistentes : Facundo Rodriguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

: Facundo Rodriguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG) VAR: Nicolas Lamolina (ARG)

Este promete ser um grande confronto pela liderança do grupo, com os dois times em excelente momento na competição. Fique ligado para não perder nenhum lance desta partida importante da Sul-Americana.

Agenda do Futebol de 22 e 23 de Abril de 2025: Onde Assistir e Palpites dos Principais Jogos

A semana começa agitada no mundo da bola, com partidas imperdíveis pela Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, além de confrontos decisivos nas principais ligas da Europa. Veja abaixo os jogos em destaque de 22 e 23 de abril, com horários de Brasília, cotações bet365, e onde assistir a cada partida.

Terça-feira – 22 de abril de 2025

La Liga (Espanha – Rodada 33)

Valencia x Espanyol – 14:00 – Transmissão: ESPN 4

Odds bet365: 6.25 | 5.50 | 1.40

Jogo importante para a parte intermediária da tabela.

– 14:00 – Transmissão: ESPN 4 Odds bet365: 6.25 | 5.50 | 1.40 Jogo importante para a parte intermediária da tabela. Barcelona x Mallorca – 16:30 – Transmissão: Disney+

Odds: 3.90 | 2.90 | 2.20

Barcelona tenta retomar a vice-liderança diante de um Mallorca em crise.

Ligue 1 (França – Rodada 29)

Nantes x PSG – 15:45 – Transmissão: CazéTV

Odds: 1.83 | 4.00 | 3.75

O PSG entra em campo como favorito, com Mbappé e companhia em boa fase.

Premier League (Inglaterra – Rodada 34)

Manchester City x Aston Villa – 16:00 – Transmissão: ESPN

Odds: 1.20 | 7.00 | 13.00

City busca manter a liderança com Haaland de volta ao time titular.

Libertadores – Rodada 3

Carabobo FC x Universidad de Chile – 19:00 – Paramount+

Odds: 3.20 | 3.20 | 2.35

– 19:00 – Paramount+ Odds: 3.20 | 3.20 | 2.35 LDU Quito x Flamengo – 19:00 – ESPN

Odds: 3.00 | 3.00 | 2.50

Jogo decisivo para o Flamengo no Grupo A.

– 19:00 – ESPN Odds: 3.00 | 3.00 | 2.50 Jogo decisivo para o Flamengo no Grupo A. Alianza Lima x Talleres – 19:00 – Paramount+

– 19:00 – Paramount+ Colo-Colo x Racing Club – 21:30 – Paramount+

Odds: 1.44 | 4.20 | 8.00

– 21:30 – Paramount+ Odds: 1.44 | 4.20 | 8.00 Internacional x Nacional – 21:30 – Paramount+

– 21:30 – Paramount+ Barcelona SC x Universitario – 23:00 – ESPN 4

Copa Sul-Americana – Rodada 3

Boston River x Nacional Potosí – 19:00 – ESPN 4

– 19:00 – ESPN 4 Universidad Catolica x Defensa y Justicia – 19:00 – Disney+

– 19:00 – Disney+ Guaraní x Independiente – 19:00 – Paramount+

Odds: 1.95 | 3.30 | 3.90

– 19:00 – Paramount+ Odds: 1.95 | 3.30 | 3.90 Gualberto Villarroel x Once Caldas – 21:30 – Paramount+

– 21:30 – Paramount+ Vasco x Lanús – 21:30 – SBT

Odds: 1.85 | 3.40 | 4.50

O Cruzmaltino precisa da vitória para se consolidar no Grupo G.

– 21:30 – SBT Odds: 1.85 | 3.40 | 4.50 O Cruzmaltino precisa da vitória para se consolidar no Grupo G. FBC Melgar x Academia Puerto Cabello – 23:00 – Paramount+

Odds: 3.10 | 3.10 | 2.45

Liga Profissional Argentina

Tigre x Belgrano – 19:00 – Disney+

– 19:00 – Disney+ Independiente Rivadavia x Aldosivi – 21:15 – Disney+

Odds: 3.00 | 3.25 | 2.40

Campeonato Brasileiro – Série B (Rodada 4)

Atlético Goianiense x Cuiabá – 19:30 – Disney+

– 19:30 – Disney+ Volta Redonda x Ferroviária – 20:00 – Disney+

Odds: 1.85 | 3.30 | 4.75

Quarta-feira – 23 de abril de 2025

Serie A (Itália – Rodada 33) – 13:30

Cagliari x Fiorentina – Odds: 3.40 | 3.20 | 2.25

– Odds: 3.40 | 3.20 | 2.25 Genoa x Lazio – Odds: 5.00 | 3.60 | 1.73

– Odds: 5.00 | 3.60 | 1.73 Parma x Juventus – Odds: 2.40 | 2.90 | 3.40

– Odds: 2.40 | 2.90 | 3.40 Torino x Udinese – Odds: 2.50 | 3.40 | 2.80

La Liga (Espanha – Rodada 33) – 14:00

Celta de Vigo x Villarreal – Disney+

Odds: 1.36 | 5.25 | 7.00

– Disney+ Odds: 1.36 | 5.25 | 7.00 Athletic Bilbao x Las Palmas – ESPN 4

Jogo em destaque: Huracán x América de Cali

Copa Sul-Americana – Grupo C

Data: 23/04/2025

Horário: 19:00 (de Brasília)

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó

Transmissão: Paramount+

Árbitro: Augusto Aragón

Retrospecto e forma recente:

Huracán: 10 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota em 17 jogos na temporada.

América de Cali: vem de três derrotas seguidas e apenas 44% de aproveitamento.

Desfalques:

América de Cali não contará com o goleiro Joel Graterol, por lesão grave no tendão patelar.

Palpite:

O Huracán tem mais consistência e joga em casa. Vitória provável dos argentinos, com possibilidade de ambos marcarem.

Tags:

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.