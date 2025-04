ASSISTIR AO VIVO AZ Alkmaar x Go Ahead Eagles COM IMAGENS COPA KNVB DA HOLANDA, HOJE (22/04), ESCALAÇÕES, Palpites

Por MRNews



A partida do AZ Alkmaar x Go Ahead Eagles acontece hoje, HOJE (22) às 13 hs, confira os detalhes de transmissão e da partida .

22 de Abril de 2025: Jogos e Prognósticos para o Dia

O dia 22 de abril promete ser movimentado no futebol internacional e nacional, com uma série de jogos de alto nível em diversas competições. Aqui estão os destaques e os prognósticos para as principais partidas que ocorrerão neste dia:

Onde Assistir aos Jogos dos Playoffs do NBB 2024/2025

Playoffs do NBB 2024/2025 agitam Rio, Franca, Ribeirão Preto e região com confrontos decisivos

Jogos de Destaque

Holanda – KNVBF

AZ Alkmaar x Go Ahead Eagles Horário : 13:00 (Brasília) Prognóstico : AZ Alkmaar é o favorito, com uma sólida campanha na liga local. Onde Assistir : bet365.



Inglaterra – Premier League

Tottenham vs Nottingham Forest Horário : 16:00 (Brasília) Prognóstico : Após a recente vitória do Nottingham Forest, a equipe chega com moral para surpreender os Spurs, mas o Tottenham ainda é considerado favorito. Onde Assistir : Disney+.



Espanha – La Liga

Girona vs Real Betis Horário : 16:00 (Brasília) Prognóstico : Real Betis tem mostrado força e pode sair vitorioso dessa disputa fora de casa. Onde Assistir : ESPN4, bet365.



Brasil – Série B

Amazonas FC vs Avaí Horário : 18:00 (Brasília) Prognóstico : Avaí parte como favorito para vencer fora de casa, mas o Amazonas FC pode causar dificuldades. Onde Assistir : ESPN4.

Grêmio vs Novorizontino Horário : 19:00 (Brasília) Prognóstico : Grêmio, com seu elenco qualificado, é amplamente favorito para conquistar os três pontos. Onde Assistir : ESPN2.

Tombense vs Figueirense Horário : 19:30 (Brasília) Prognóstico : A partida promete ser equilibrada, mas o Tombense tem leve vantagem. Onde Assistir : Nosso Futebol.

ABC vs CSA Horário : 19:30 (Brasília) Prognóstico : A disputa entre ABC e CSA promete ser dura, com ligeira vantagem para o time da casa. Onde Assistir : Nosso Futebol.

Bahia vs Ceará Horário : 20:00 (Brasília) Prognóstico : O Bahia tem sido forte em casa, e a expectativa é de uma vitória apertada. Onde Assistir : SporTV.

Remo vs Coritiba Horário : 21:30 (Brasília) Prognóstico : Coritiba busca a recuperação fora de casa, mas o Remo pode surpreender. Onde Assistir : Disney+.



Argentina – Liga Profesional

Tigre vs Belgrano Horário : 19:00 (Brasília) Prognóstico : Tigre é o favorito, mas Belgrano pode oferecer resistência. Onde Assistir : Disney+.

Argentinos Juniors vs Barracas Central Horário : 21:15 (Brasília) Prognóstico : A vantagem é para Argentinos Juniors, que joga em casa. Onde Assistir : Disney+.

Independiente Rivadavia vs Aldosivi Horário : 21:15 (Brasília) Prognóstico : Independiente Rivadavia parte como favorito neste confronto. Onde Assistir : Disney+.



Competição Internacional: Copa Sul-Americana

FBC Melgar vs Academia Puerto Cabello Horário : 23:00 (Brasília) – 22/04 Prognóstico : FBC Melgar busca a recuperação após derrota recente e tem o apoio da torcida para este jogo crucial. Onde Assistir : Monumental Virgen de Chapi (UNSA) – Acompanhe em tempo real e minuto a minuto no Ogol.



Análises Finais

Este dia oferece uma rica variedade de partidas em várias competições. No Brasil, times como Grêmio e Avaí são favoritos, mas o equilíbrio também é visível em confrontos como Tombense vs Figueirense. Já na Europa, o Tottenham buscará a recuperação, mas o Nottingham Forest parece estar em ascensão. Na Copa Sul-Americana, o FBC Melgar terá a chance de se recuperar de sua última derrota diante de um Academia Puerto Cabello que vem de um resultado negativo também.

