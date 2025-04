Alianza Lima x Talleres, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (22), ESCALAÇÕES, PALPITES

Posted on

Por MRNews Quem é o Bruno Mezenga no The Masked Singer Brasil? A identidade do participante fantasiado como Bruno Mezenga segue um mistério no The Masked Singer Brasil 5. Inspirado no icônico personagem de O Rei do Gado (1996), ele deve interpretar músicas sertanejas, remetendo à trilha sonora de sucesso da novela. Nas redes sociais, […]