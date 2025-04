Agência Minas Gerais | Secretaria de Educação participa de solenidade para início das obras do Restaurante Universitário da Uemg em Divinópolis

O secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, cumpriu uma série de agendas nos municípios de Divinópolis e Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado, com foco no acompanhamento das ações pedagógicas e estruturais da rede estadual de ensino. O secretário também teve a oportunidade de dialogar com estudantes, gestores escolares e representantes da educação superior.





SEE-MG / Divulgação



Em Divinópolis, na segunda-feira (14/4), Igor participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço para o início das obras do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg) – Unidade Divinópolis. O evento contou com a presença da reitora Lavínia Rosa Rodrigues, além de diversos representantes da comunidade acadêmica.

Para o secretário Igor, o RU desempenha um papel fundamental na permanência dos estudantes na unidade. Ele destacou a importância da obra na perspectiva do estado.

“É uma construção significativa, um marco histórico. Será a segunda unidade da Uemg com um RU, que vem para fortalecer nossa universidade estadual, reconhecida pela excelência no ensino em Minas Gerais”, afirmou.

Investimentos na Uemg

Desde 2022, a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) tem investido em melhorias na Uemg de Divinópolis. Para o primeiro semestre de 2025, estão previstas a entrega de 51 salas de aula reformadas, além da reforma e criação de 36 laboratórios de ensino e pesquisa. Ao todo, os repasses direcionados à universidade na cidade já somam quase R$ 10 milhões.

Nas 22 unidades da universidade no estado, o Governo de Minas planeja investir mais de R$ 444 milhões neste ano.

Bate-papo nas escolas

Ainda em Divinópolis, o secretário vistoriou a Escola Estadual Patronato Bom Pastor, onde foi recebido por estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Durante a visita, participou de um bate-papo no PBP Podcast, um projeto conduzido pelos próprios estudantes.

SEE-MG / Divulgação





O encontro foi marcado por uma escuta atenta das experiências dos jovens e pela troca de ideias sobre os desafios e conquistas da educação pública. A SEE/MG também visitou a Escola Estadual Manoel Corrêa Filho.

Já nesta terça-feira (15/4), a equipe da secretaria seguiu para Pará de Minas, onde foi recebida pela Superintendência Regional de Ensino (SRE) e se reuniu com 59 diretores escolares da rede estadual.

A reunião, realizada na sede da superintendência, teve como objetivo fortalecer a articulação entre a SEE/MG e as unidades escolares, além de ouvir sugestões e compartilhar as ações prioritárias da secretaria para o ano de 2025.

“Eu valorizo imensamente este encontro com os diretores e membros das Superintendências Regionais de Ensino. Estar aqui e ouvir as reivindicações dos servidores que estão no dia a dia das escolas é fundamental para que possamos encontrar as melhores soluções e proporcionar a melhor educação possível a todos”, declara o secretário Igor.