Agência Minas Gerais | Governo de Minas reforça estratégias para enfrentamento dos vírus respiratórios

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) deu início, nesta terça-feira (15/4), a uma nova frente de atuação no enfrentamento às doenças respiratórias com a abertura da Sala de Monitoramento de Vírus Respiratórios. A iniciativa visa acompanhar em tempo real a circulação de vírus como influenza, covid-19 e outros, promovendo ações integradas de vigilância, assistência e vacinação em todas as regiões do estado.

A medida faz parte da preparação da SES-MG para o período sazonal de maior incidência de síndromes respiratórias, que se intensificam durante o outono e inverno. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi, destaca a importância da nova estrutura.

“A Sala de Monitoramento permitirá uma avaliação constante dos dados assistenciais, o que possibilita a antecipação de medidas estratégicas e um enfrentamento mais eficiente dos agravos respiratórios”, afirma Prosdocimi. Segundo ele, o espaço vai reunir equipes técnicas para análises diárias e decisões rápidas frente ao cenário epidemiológico.

Entre as prioridades da SES-MG está o fortalecimento da articulação com os municípios mineiros. “Estamos investindo na capacitação das equipes locais e no suporte direto das nossas Regionais de Saúde, com foco na ampliação do acesso e na resposta ágil às demandas de cada território”, acrescenta o subsecretário.

Vacinação contra a gripe

A vacinação contra o vírus da influenza segue em andamento em todo o estado. Desde o início do mês de abril, a SES-MG já distribuiu mais de 2 milhões de doses para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS), garantindo o abastecimento das salas de vacinação municipais e dos vacimóveis.

Estão entre os grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos, povos indígenas, quilombolas, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, professores e profissionais de serviços essenciais.

A vacina protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B. A imunização pode ser realizada de forma simultânea com outras vacinas do Calendário Nacional. A meta é alcançar 90% de cobertura vacinal, alcançando aproximadamente 9,4 milhões de pessoas em Minas Gerais.

“Agora, em 2025, a vacina contra a gripe passa a integrar o calendário nacional, ficando disponível durante todo o ano nas unidades de saúde e vacimóveis para o público elegível”, reforçou Prosdocimi.

Vacimóveis

Para ampliar o alcance da vacinação, a SES-MG articulou a atuação dos vacimóveis, vans adaptadas como salas de vacina itinerantes. Desde outubro de 2023, a Secretaria já investiu mais de R$ 101 milhões para aquisição desses veículos, contemplando 77 cidades com repasses diretos e diversos consórcios intermunicipais de saúde.

Ao todo, foram adquiridas 252 vans adaptadas, das quais 222 já estão em funcionamento, levando imunização e promovendo acesso à saúde nos mais diversos territórios mineiros, especialmente nas regiões de difícil acesso.

A atuação integrada e preventiva da SES-MG visa minimizar os impactos das doenças respiratórias no sistema de saúde, garantindo resposta rápida, ampla cobertura vacinal e vigilância ativa durante todo o período sazonal.