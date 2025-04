Agência Minas Gerais | Governo de Minas conclui a recuperação de mais três rodovias próximas a Abaeté, na região Central

O Governo de Minas concluiu, no final de fevereiro, a recuperação de mais três trechos de rodovias na região Central de Minas. Desta vez os serviços foram finalizados na MGC-352, entre o entroncamento da LMG- 793 e Cedro do Abaeté; na LMG-793, entre a MG-352 e a MG-176 e na MG-176, entre Quartel Geral e Dores do Indaiá.

Ao todo, mais de 60 quilômetros passaram por melhorias, por meio dos serviços de manutenção e conservação rodoviária do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Aguardadas há mais de 15 anos pelos mineiros, a recuperação de todo pavimento vai permitir o deslocamento mais seguro e confortável para milhares de pessoas que vivem na região.

Os serviços focaram na recuperação do pavimento com aplicação da técnica de microrevestimento, colocação de nova capa asfáltica e nova sinalização. Além disso, foram recapeados todos os trevos e as alças laterais.

As obras finalizadas integram um conjunto de melhorias executadas pelo Governo de Minas na região que contemplaram, ainda, a recuperação funcional das rodovias MG-420, MG-060 e MGC-352, trecho de 52,4 quilômetros. Restauração da MG-164, trecho Bom Despacho – Martinho Campos e AMG-900, entre o entroncamento da BR-352 e o distrito Albert Isaacson, totalizando 49 quilômetros. Todas as obras finalizadas por meio do Programa Caminhos pra Avançar.

Além disso, estão em execução as obras de pavimentação da MG-060 (Papagaios – Pompéu); MG-415 (Morada Nova – Três Marias) e da LMG-762 (Abaeté – Porto São Vicente)

Para o diretor-geral do DER-MG, as obras impulsionam o desenvolvimento da região e gera emprego e renda para a população. “A infraestrutura é fundamental para atrair novos negócios e é isso que Governo prioriza ao destinar recursos robustos para a área”, avalia.

A economia na região onde estão localizadas as rodovias é bastante diversificada, baseada principalmente na produção leiteira, de gado de corte, álcool combustível e açúcar, móveis, extração e beneficiamento de ardósia e plantio de eucalipto.