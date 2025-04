Agência Minas Gerais | Governo de Minas abre inscrição para Jimi Paradesporto  2025

Atletas e municípios interessados em participar da edição 2025 dos Jogos do Interior de Minas Gerais Paradesporto (JimiP) já podem fazer suas inscrições a partir desta terça-feira (15/4). A competição, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), será realizada entre os dias 31/10 e 2/11, com disputas em quatro modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas 3×3, bocha e natação.

A cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pelo segundo ano consecutivo cumpriu as metas e foi selecionada como a sede oficial dos jogos. A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, destaca a importância dos jogos.

“A realização do Jimi Paradesporto é uma demonstração do compromisso do Governo de Minas com a inclusão e o fortalecimento do esporte paralímpico no estado. Além de revelar talentos, a competição transforma vidas, contribuindo para a reabilitação e o protagonismo de pessoas com deficiência”, reforça a secretária.

Antônio Carlos Pereira de Souza Júnior, de 24 anos, tem deficiência auditiva e compete no JimiP nas provas de atletismo nos 100m e 200m. O atleta do município de Três corações, no Sul de Minas, reforça como os jogos são importantes para inclusão social. “Estou com grande expectativa para participar este ano. O JimiP trouxe uma oportunidade para mim e para outros atletas, porque não tinha atletismo aqui na região”, reforça Antônio Carlos.

Inscrições e cronograma

Os municípios interessados em participar deverão se inscrever de 15/4 a 15/5. Já a inscrição dos atletas deverá ser feita pelos representantes municipais entre os dias 15/4 e 22/5. Todo o processo será feito de forma on-line, pelo Sistema de Eventos Esportivos.

Os regulamentos geral e o específico de cada modalidade estão disponíveis no site oficial clicando aqui.

JimiP

O Jimi Paradesporto tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, esportes e lazer, com foco na participação de pessoas com deficiência, além de desenvolver as modalidades paradesportivas no estado, despertando talentos para o esporte.

Com a realização do Jimi Paradesporto, o Governo de Minas reafirma seu compromisso com a promoção da inclusão social, por meio do esporte e de políticas públicas que garantem igualdade de oportunidades. A Sedese segue, assim, trabalhando para transformar vidas e oferecer novas perspectivas para as pessoas com deficiência no estado.