Remo x Coritiba Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (21/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Remo x Coritiba é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (21) às 21h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Remo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por torcidadofuracao.com.br

Notícias do Cuiabá

Remo x Coritiba: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo da 4ª rodada da Série B

Novorizontino x Criciúma Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (21/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Amazonas x Avaí Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (21/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Remo e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira, dia 21 de abril, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), em partida válida pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne dois clubes invictos na competição e com forte presença de torcida até aqui, prometendo um duelo equilibrado e movimentado.

Onde assistir Remo x Coritiba ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+, e também poderá ser acompanhada em Tempo Real pelo ge.globo.

Momento das equipes

Remo

O time paraense está invicto na Série B e soma cinco pontos, vindo de empate contra o Botafogo-SP fora de casa. O técnico Daniel Paulista quer manter a boa fase no Mangueirão, onde já conquistou uma vitória. O destaque fica por conta do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B até o momento.

Coritiba

O Coxa chega com sete pontos, após empatar sem gols com o Novorizontino no Couto Pereira. O técnico Mozart quer manter o time na zona de acesso à Série A. Apesar da ausência de Nicolas Careca por lesão, a equipe aposta na juventude de Ruan Assis e na experiência de Gustavo Coutinho.

América-MG x Amazonas Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (17/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Ferroviária x Atlético-GO Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (17/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Prováveis escalações

Remo – Técnico: Daniel Paulista

Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Camutanga, Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Castro, Jaderson; Janderson, Pedro Rocha e Vizeu.

Desfalques: nenhum

Pendurados: Luan Martins e Alan Rodríguez

Coritiba – Técnico: Mozart

Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo, Zeca; Machado, Sebastián Gómez, Josué; Lucas Ronier, Ruan Assis e Gustavo Coutinho.

Desfalques: Dellatorre, Everaldo, Nicolas Careca (lesionados); Pedro Morisco e Rodrigo Moledo (em recondicionamento físico)

Pendurados: nenhum

Arbitragem

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistente 1: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

Assistente 2: Leandra Aires Cossette (SP)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

A expectativa é de casa cheia no Mangueirão, com a torcida azulina empurrando o Leão rumo a mais uma vitória. O Coritiba, por sua vez, quer mostrar força mesmo longe de casa e continuar firme no topo da tabela da Série B.

Tags: Remo x Coritiba, Série B 2025, onde assistir ao vivo, escalações, Campeonato Brasileiro Série B, Pedro Rocha, Mangueirão, Disney+, tempo real ge, Coritiba hoje.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.