Prefeitura de João Pessoa inicia atualização de cadastro do comércio ambulante nesta terça-feira

21/04/2025 |

18:30 |

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), inicia nesta terça-feira (22) uma atualização do levantamento já existente dos vendedores ambulantes que atuam na área central da cidade. A iniciativa tem por objetivo o cumprimento de um cronograma elaborado para garantir a desobstrução do passeio público, conforme prevê o Código de Posturas e o Plano Diretor do Município.

Após o término desse levantamento, dividido em três regiões, a Prefeitura irá oferecer aos comerciantes os espaços disponíveis em um dos shoppings populares na cidade, equipamentos administrados pela Sedurb.

A ação também conta com o apoio de outros órgãos da administração municipal, a exemplo da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), e atende recomendação do Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB) para garantir a mobilidade e o passeio público nesses locais.