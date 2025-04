Policlínicas Municipais contam com salas de vacinas e garantem prevenção da população

Além das unidades de saúde da família (USF), do Centro Municipal de Imunização (CMI) e dos três pontos móveis, as Policlínicas Municipais também contam com salas de vacinas modernas para atender os usuários com assistência em vacinação. São disponibilizadas todas as doses do calendário de rotina e das campanhas ativas que protegem contra Dengue, Influenza, Covid-19 e HPV. As Policlínicas Municipais estão localizadas nos bairros do Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe, Tambaú e Tambiá.

“Todas os serviços de saúde contam com equipamentos modernos e com profissionais capacitados para atender aos usuários de forma humanizada. Além de diversos serviços clínicos especializados, as policlínicas também ofertam todas as vacinas do calendário de rotina. Portanto, orientamos a todas as pessoas que quando forem aos serviços, sejam nas unidades de saúde ou nos serviços especializados, que levem o documento de vacina para avaliação e, quando necessário, atualizem as doses”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A convocação nesse período de campanha é para o chamamento da proteção contra a gripe. A campanha é nacional e segue até o dia 31 de maio, com a meta de vacinar 90% de cada um dos grupos prioritários. A proteção por meio da vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra o vírus da Influenza, pois possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos.

Influenza – Os grupos definidos pelo Ministério da Saúde para a estratégia de vacinação contra a Influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste são: o prioritário (crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; idosos com 60 anos ou mais) e o especial (puérperas; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da Saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos Correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade).

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas.

Documentação – Para vacinação é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Serviços especializados – A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza seis policlínicas para atender a população da Capital: Policlínica do Cristo, Policlínica de Mangabeira, Policlínica de Jaguaribe, Policlínica de Mandacaru, Policlínica das Praias (Tambaú) e Policlínica da Pessoa Idosa (Tambiá).

Nestas unidades, além da prevenção por meio da vacinação, também são oferecidas diversas especialidades médicas, como cardiologia, ortopedia, reumatologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, neurologia, dermatologia, ginecologia, geriatria, endocrinologia, entre outras.

Além das especialidades médicas, os usuários também têm acesso à assistência multiprofissional com fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, enfermagem e farmácia, e também diversos tipos de exames de imagem e laboratoriais, pequenas cirurgias e grupos temáticos.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h.

USF Integrada Cruz das Armas

–Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h.

Policlínicas Municipais

(Mangabeira, Jaguaribe, Mandacaru, Cristo, Praias e da Pessoa Idosa)

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

Horário: 8h às 16h.

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

Horário: 8h às 16h.

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Influenza: Crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados).

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Influenza: Crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados).

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Influenza: Crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 9h às 16h (sábados).

Vacinação domiciliar

Para ter acesso ao serviço, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).