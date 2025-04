Novorizontino x Criciúma Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (21/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida entre Novorizontino x Criciúma é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (21) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Novorizontino como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Novorizontino x Criciúma Palpites: Onde Assistir, Horário e Dicas para 21/04 pela Série B

Novorizontino e Criciúma se enfrentam nesta segunda-feira (21/04), às 19h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Brasileirão Série B 2025. A partida será disputada no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e promete fortes emoções, já que coloca frente a frente duas equipes com objetivos semelhantes: o retorno à elite do futebol brasileiro.

Onde assistir ao jogo Novorizontino x Criciúma?

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma Disney+, garantindo cobertura completa para os torcedores que desejam acompanhar todos os lances do confronto.

Como chegam as equipes?

Novorizontino:

A equipe paulista vem de um bom início na competição e mantém a invencibilidade após três rodadas. Com uma vitória e dois empates, o time ocupa a 10ª colocação e mostra consistência defensiva — sofreu apenas dois gols até aqui. Em casa, venceu o Volta Redonda por 1 a 0 e quer repetir o bom desempenho diante da sua torcida.

Provável escalação:

Airton; Renato, Rafael Donato, Patrick; Rodrigo Soares, Oyama, Jean, Marlon; Waguininho, Matheus Frizzo e Robson.

Técnico: Umberto Louzer.

Criciúma:

O Tigre começou a Série B de maneira instável, com uma vitória e duas derrotas. Atualmente na 14ª posição, o clube catarinense busca reencontrar o caminho das vitórias para se aproximar do G-4. A equipe teve um ótimo desempenho na última rodada, quando goleou o Athletico por 4 a 0, mas como visitante ainda não pontuou.

Provável escalação:

Kauã Moroso; Alaba, Rodrigo Fagundes, Luciano Castan, Marcelo Hermes; Morelli, Matheus Trindade, Juninho; Diego Gonçalves, Gabriel Novaes e Werik Popó.

Técnico: Zé Ricardo.

Retrospecto do confronto

Em seis confrontos oficiais, o Novorizontino leva vantagem com quatro vitórias, contra uma do Criciúma e um empate. O último encontro entre os dois times terminou com vitória do Novorizontino por 2 a 0 em novembro de 2023.

Estatísticas das equipes

Novorizontino:

Gols marcados: 2

Gols sofridos: 2

Aproveitamento: 33,33%

Criciúma:

Gols marcados: 6

Gols sofridos: 4

Aproveitamento: 20,00%

Palpite para Novorizontino x Criciúma

Considerando o histórico positivo como mandante e a consistência defensiva apresentada, o Novorizontino surge como favorito para vencer mais uma dentro de casa. Já o Criciúma, apesar da goleada na última rodada, ainda apresenta instabilidades longe de seus domínios.

Palpite Principal: Vitória do Novorizontino

Odd: 1.90 na Superbet

Dica Extra de Aposta

Menos de 2.5 gols – 1.57 na Novibet

Essa é uma boa alternativa para quem busca uma aposta mais segura, considerando o estilo mais cauteloso do Novorizontino e sua boa defesa.

Ficha Técnica:

Jogo: Novorizontino x Criciúma

Novorizontino x Criciúma Competição: Série B do Campeonato Brasileiro 2025

Série B do Campeonato Brasileiro 2025 Data: 21 de abril de 2025

21 de abril de 2025 Horário: 19:00 (horário de Brasília)

19:00 (horário de Brasília) Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte Transmissão: ESPN e Disney+

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.