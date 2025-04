Município do Rio retornou ao Estágio 1 às 14h25 deste domingo, 20 de abril – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa que o município do Rio de Janeiro retornou ao ESTÁGIO 1 às 14h25 deste domingo, dia 20 de abril de 2025, devido à ausência de previsão de chuva moderada para as próximas horas.

Situação atual:

No momento, núcleos de chuva atuam na Região Serrana e sobre o oceano e não se deslocam em direção ao município do Rio.

Previsão meteorológica para as próximas horas:

Nesta tarde e noite, o céu estará nublado a encoberto, com chuva fraca a qualquer momento. Os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionalmente fortes e as temperaturas apresentarão declínio, com máxima prevista de 28°C.

Estágios Operacionais

O Estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.

Saiba mais sobre os estágios operacionais: https://cor.rio/estagios-operacionais-da-cidade/

