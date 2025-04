Guarda Civil Municipal detém motociclista com veículo adulterado no Centro – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, na manhã deste domingo (20), na Avenida Afonso Vergueiro, no Centro, um motociclista que transitava com uma Honda CG 160 Start com a placa adulterada. O homem, de 21 anos, foi autuado por desobediência e porte de entorpecentes.

Durante patrulhamento pela Rua Humberto de Campos, os agentes da GCM identificaram o condutor da moto, acompanhado de um garupa, transitando com a placa coberta por adesivos. Foi dada ordem de parada, mas o homem continuou pilotando até a Avenida Afonso Vergueiro, onde tentou subir no canteiro central e caiu, momento em que houve a abordagem.

Com a queda, o garupa evadiu-se do local a pé, não sendo alcançado pela corporação. O motociclista foi detido e durante revista pessoal, foram localizadas três porções de MD em posse do indivíduo.

Diante dos fatos, os guardas autuaram o condutor e apresentaram a ocorrência às autoridades policiais. Foi solicitado o apoio de um guincho, que levou o veículo até o plantão policial.