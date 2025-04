Área de boxes atingidos por incêndio no Mercado de Mangabeira será interditada para reparos

20/04/2025 |

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) informa que, na tarde deste domingo (20), foi registrado um princípio de incêndio em um dos boxes do Mercado Municipal de Mangabeira. As chamas se alastraram rapidamente, atingindo um segundo box. A direção do mercado acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, que controlou o foco do incêndio.

No momento do ocorrido, o mercado estava fechado ao público, e apenas alguns comerciantes realizavam serviços internos em seus estabelecimentos. Felizmente, não houve feridos.

A área dos boxes atingidos será interditada para reparos, conforme informado pela direção do mercado.

A causa do incidente ainda não foi identificada e a Sedurb aguarda laudo do Corpo de Bombeiros.