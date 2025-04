Amazonas x Avaí Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (21/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida entre Amazonas x Avaí é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (21) às 18 hs (horário de Brasília). A partida tem Amazonas como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por torcidadofuracao.com.br

Notícias do Cuiabá

Amazonas x Avaí: tudo sobre o confronto da 4ª rodada da Série B 2025

Remo x Coritiba Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (21/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Novorizontino x Criciúma Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (21/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Nesta segunda-feira, 21 de abril, às 18h (horário de Brasília), o Amazonas recebe o Avaí na Arena da Amazônia, em Manaus, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca um momento decisivo para o time da casa, que ainda não venceu na competição, enquanto o Avaí tenta manter a boa fase após sua primeira vitória.

Onde assistir ao vivo

A transmissão da partida será exclusiva no Disney+, e o portal ge.globo acompanha o jogo em tempo real com todos os lances, estatísticas e destaques minuto a minuto.

Situação das equipes

Amazonas FC

A equipe amazonense vive uma fase conturbada. Após duas derrotas e um empate nas três primeiras rodadas, o clube ocupa a 17ª posição e já passou por mudanças internas. O técnico Eduardo Barros foi demitido no último sábado, e o interino Ibson Silva assume o comando para a partida de hoje. O novo treinador, Guilherme Alves, só começará a trabalhar oficialmente na terça-feira.

O grande desafio do Amazonas tem sido a consistência defensiva e a falta de efetividade no ataque. No último jogo, o time perdeu por 3 a 1 para o América-MG, e o desempenho gerou ainda mais pressão sobre o elenco.

América-MG x Amazonas Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (17/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Ferroviária x Atlético-GO Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (17/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Avaí FC

O Avaí, por outro lado, chega embalado após vencer o Operário-PR por 1 a 0 na última rodada. O técnico Jair Ventura busca manter o ritmo para subir na tabela e consolidar sua equipe no G-4. O time catarinense soma cinco pontos, fruto de dois empates e uma vitória.

Prováveis escalações

Amazonas – técnico interino: Ibson Silva

Desfalques importantes afetam o time: Carlos Akapo, Diego Borges e Bruno Ramires seguem no departamento médico, enquanto PH está em fase final de transição física.

Provável escalação:

Renan; Pará (Tiago Cametá), Wellington Nascimento, Fabiano e Alyson; Larry Vásquez, Fernando e Rafael Tavares; Luquinhas (Cocote), Rodrigo Varanda e Henrique Almeida.

Desfalques: Carlos Akapo, Diego Borges e Bruno Ramires (lesionados), PH (transição)

Pendurados: Nenhum

Avaí – técnico: Jair Ventura

Com o elenco completo, o Avaí deve ter poucas mudanças. Cleber, autor do gol na última partida, deve substituir Hygor, lesionado.

Provável escalação:

Cesar; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; JP, Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos; Cleber e Alef Manga.

Desfalques: Nenhum

Pendurados: Nenhum

Arbitragem

Árbitro principal: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

e Quarto árbitro: Halbert Luis Moraes Baia (AM)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG)

Observador de VAR: Marrubson Melo Freitas (DF)

Assessor: Francisco de Assis Almeida Filho (CE)

Expectativas

A pressão está do lado do Amazonas, que além da troca no comando técnico, precisa apresentar respostas dentro de campo. O interino Ibson Silva já adiantou que fará mudanças na equipe titular para tentar conquistar a primeira vitória na Série B. Já o Avaí quer aproveitar o momento instável do adversário para somar mais três pontos e se firmar no pelotão da frente.

Tags: Amazonas FC, Avaí, Série B 2025, onde assistir Amazonas x Avaí, Arena da Amazônia, escalações Amazonas FC, escalações Avaí, Campeonato Brasileiro Série B, futebol ao vivo, Disney+, Ibson Silva, Jair Ventura.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.