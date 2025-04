Semana do Pescado bate recorde de vendas com nove toneladas de frutos do mar comercializadas

A edição 2025 da Semana do Pescado, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), superou os números de todos os anos anteriores, ao bater a marca de nove toneladas de pescado comercializadas durante os três dias do evento na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo.

Além dos frutos do mar, a Semana do Pescado também comercializou frutas, verduras, tubérculos e coco ralado, ingredientes muito consumidos no preparo de iguarias típicas dessa época do ano. De acordo com o balanço da organização, cerca de 1,5 tonelada de produtos da agricultura familiar vendidos foi vendida.

“O resultado foi bastante positivo, conseguimos superar as vendas dos anos anteriores e garantir uma renda extra para os comerciantes, além de oferecer produtos de boa qualidade, com preços acessíveis”, disse o diretor da Cecaf, Roberto Filho, garantindo que o evento, que está consolidado, registra um público cada vez maior.

O comerciante Nabal Barreto, do distrito de Bebelândia, em Santa Rita, na Grande João Pessoa, comemorou as vendas deste ano. Ele destacou a grande movimentação de consumidores nos três dias do evento e agradeceu o apoio dado pela Prefeitura de João Pessoa na organização e divulgação da feira. “A procura foi excelente, a população teve acesso ao peixe direto do produtor, com um preço bem abaixo do praticado em outros lugares. Para se ter uma ideia, enquanto o quilo da tilápia estava sendo vendido por até R$ 24, na sexta a gente baixou de R$ 18 para R$ 15. Por isso, estão todos de parabéns”, comentou.

A comerciante Cleide Rodrigues, de Itapororoca, também celebrou o resultado da Semana do Pescado e destacou a organização para o sucesso do evento. “Vendi todos os peixes que trouxe pra cá, foi muito bom. Quero parabenizar a organização da feira e o apoio que a Prefeitura de João Pessoa dá a todos nós comerciantes da agricultura familiar”, disse.

A Semana do Pescado também contou com a venda do artesanato e produtos da gastronomia regional, além de oferecer serviços de saúde, como atendimento nutricional, vacinação e outros atendimentos.