Saúde alerta pais sobre o consumo em excesso de chocolate na Páscoa

O consumo excessivo de chocolate na Páscoa pode causar problemas de saúde como diarreia, náuseas, refluxo, dor de estômago e outros desconfortos que podem levar a uma internação hospitalar, principalmente de crianças. O alerta é da médica da Rede Municipal de Saúde, Andrezza Miranda Guzman.

“Por conta da tradição da época, a tendência é que cada familiar dê um ovo de Páscoa para a criança, disponibilizando uma grande oferta de chocolate em pouco tempo, por isso, é preciso que as coisas sejam feitas com ponderação, visto que o excesso do açúcar, da lactose, pode causar um descontrole no intestino e levar a um quadro de diarreia, vômitos, podendo chegar até a desidratação e internação hospitalar”, confirma a médica.

Nesses casos, conforme explicou, os cuidados são basicamente evitar os excessos, não consumir o ovo inteiro de uma vez e sim ao longo dos dias. “Os cuidados devem ser maiores com as crianças que são intolerantes à lactose. Elas devem comer os produtos sem lactose, cabendo aos pais procurar outras opções de olho na composição”, ressaltou, informando que tão logo percebam as reações dos excessos alimentares, é preciso hidratar bem a criança e procurar atendimento de urgência em uma das unidades de saúde disponível na Rede Municipal para evitar a evolução do quadro.

Em João Pessoa, em caso de mal-estar, o paciente adulto pode recorrer as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Rede Municipal, localizadas nos bairros dos Bancários, Cruz das Armas, Manaíra e Valentina. Em se tratando de crianças, o Hospital Infantil Municipal Valentina funciona com atendimento 24h.

Confira os endereços das UPAs:

UPA Oceania – Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Retão de Manaíra), nº 70, Manaíra;

UPA Célio Pires de Sá – Rua Estevão Lopes Galvão, s/n, Valentina Figueiredo;

UPA Augusto Almeida Filho – Av. Cruz das Armas, nº 1.296, Cruz das Armas;

UPA Dr. Luiz Lindbergh Farias – Rua Empresário João Rodrigues Alves, s/n, Bancários.

Hospital Infantil Municipal Valentina – R. Mariângela Lucena Peixoto – Valentina.