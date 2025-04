Maternidade da Rocinha completa um ano com 219 bebês nascidos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Cerca de 90% das mulheres são moradoras da comunidade da Rocinha. Foto: Edu Kapps/SMS

Há um ano as mulheres da Rocinha ganharam a primeira maternidade da região, inteiramente dedicada à atenção materno-infantil e à saúde da mulher. A Maternidade da Rocinha, da Prefeitura do Rio, já realizou 219 partos desde a sua inauguração, no dia 20 de abril de 2024. Cerca de 90% das mulheres são moradoras da comunidade encaminhadas por uma das quatro unidades de Atenção Primária que atendem o território. Com equipes de obstetras, enfermeiras obstétricas, pediatras, assistente social e nutricionistas, a maternidade hoje se consolida como referência no cuidado e promoção à saúde da mulher para a comunidade.

– A Maternidade da Rocinha é de grande importância, especialmente quando analisada à luz dos indicadores epidemiológicos da região. Esta maternidade nasceu para garantir o parto seguro, o acesso a cuidados, a redução das desigualdades em saúde e promoção à saúde da mulher e dos seus filhos. As gestantes da Rocinha já eram referenciadas para a maternidade do Hospital Miguel Couto, mas o nascimento dessa nova unidade, no pé da comunidade, traz um grande impacto nos indicadores de saúde na Rocinha e também na vida destas mulheres -, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Com um espaço humanizado, seguro e acessível para as gestantes da comunidade, a maternidade transformou a realidade das mulheres da região oferecendo um serviço de atenção materna de fácil acesso e mais próximo de casa. Ao longo deste primeiro ano, a maternidade realizou em média 20 partos por mês, oferecendo não apenas estrutura médica adequada, mas também acolhimento, informação e apoio emocional para as futuras mamães. Além dos partos, a unidade também realiza procedimento de laqueadura, um método importante para o planejamento familiar e uma das principais estratégias para a redução da mortalidade materna. Em um ano foram realizados mais de 600 procedimentos.

– A Maternidade da Rocinha nasceu com o olhar totalmente voltado para a humanização do atendimento. Todos os dias trabalhamos a empatia, a atenção e o cuidado com todos os profissionais da equipe, desde o agente de portaria, o recepcionista, até a equipe técnica. Na nossa unidade o cuidado é centrado na mulher e nas suas necessidades. A mulher é a protagonista do seu parto -, disse a diretora da maternidade, Amanda Barreiros.

Luene Almeida, de 34 anos, já é mãe de dois filhos, um de 13 e um de 11 anos, e às 10h30 da manhã do dia 5 de abril deu à luz ao seu terceiro menino, Nathan. Acompanhada pelo pré-natal na Clínica da Família Maria do Socorro, a nova mamãe da Rocinha vê a maternidade tão próxima de casa como um privilégio para as moradoras da comunidade.

– Pra mim é um privilégio ter uma maternidade que me fornece tudo. A unidade é maravilhosa, desde a hora que você entra, até hora que sai, a dedicação é mil. A equipe é ótima, as enfermeiras são muito pacientes. É um momento muito delicado, que você não consegue pensar em outra coisa, e elas estão sempre alí nos acolhendo. Antes era tudo mais difícil, ainda mais para nós da comunidade. Agora estando perto, é uma oportunidade maravilhosa para socorrer as mães no momento mais importante da vida delas -, disse a mamãe do Nathan.

A maternidade é equipada com centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, sala de pré-parto, parto e puerpério (PPP), sala de observação clínica e alojamento conjunto com três leitos para puérperas e os recém-nascidos. A estrutura foi projetada com base em estudos técnicos sobre as particularidades assistenciais e demográficas da região, como faixa etária, taxa de nascidos vivos e oferta e demanda dos serviços de saúde locais.

O Programa Cegonha Carioca também tem seu espaço reservado na maternidade, com uma sala de visitação onde as futuras mamães poderão receber informações importantes sobre a hora do parto e conhecer a unidade onde darão à luz. A visita à maternidade é um dos serviços disponibilizados pelo programa, que também realiza ações de orientação junto às gestantes e distribui o enxoval cegonha. Presente em todas as maternidades municipais, o Cegonha Carioca também oferece incentivos ao pré-natal e transporte em ambulância para a maternidade, com acompanhamento de enfermeiras obstétricas.