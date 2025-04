“HumanizAção” acolhe 22 pessoas em situação de rua neste sábado (19) – Agência de Notícias

Posted on

Os fãs de filmes e séries de super-heróis têm encontro marcado com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) no final de outubro. Entre os dias 26 e 29, o projeto “Sinfonia de Cinema: Heróis e Heroínas” levará à Sala São Paulo, na capital, quatro concertos com trilhas sonoras marcantes dos universos […]