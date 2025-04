Hospital da mulher Mariska Ribeiro, em Bangu, celebra a páscoa na UTI Neonatal – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A UTI Neonatal foi enfeitado com adereços temáticos sobrea Páscoa. Crédito: Arquivo pessoal

O domingo de Páscoa foi celebrado de forma especial no Complexo Neonatal do Hospital da Mulher Mariska Ribeiro (HMMR), em Bangu. Numa iniciativa delicada e cheia de significado, os bebês da UTI Neonatal da unidade foram carinhosamente vestidos com adereços temáticos, levando um momento de leveza e esperança para os pais e toda a equipe de saúde, que passam a data na maternidade.

A ação foi organizada pela Comissão de Humanização do hospital, com forte incentivo da direção da unidade, que reconhece a importância de promover um ambiente acolhedor e sensível às necessidades emocionais dos pacientes e familiares.

– Nosso maior propósito é criar momentos que tragam leveza, alegria e afeto dentro do hospital -, diz a presidente da Comissão de Humanização, Monique Pinheiro. – Sabemos o quanto esses gestos simples fortalecem os vínculos afetivos e contribuem para o bem-estar de todos os envolvidos-, completa.

O planejamento das ações de Páscoa no HMMR teve início no dia 16 de abril, quando uma roda de conversa com brincadeira, chocolates e lanche foi organizada pela equipe de Nutrição. As crianças receberam lembrancinhas e se envolveram em dinâmicas animadas. Em outra atividade, as mamães dos bebês internados também participaram. Elas receberam uma cartinha personalizada, preparada pelas equipes da unidade, contando a história particular de cada família, mas com um toque especial, como se o bebê fosse o autor.

A Maternidade Mariska Ribeiro é reconhecida por seu compromisso com a humanização, promovendo ao longo do ano diversas ações voltadas para o acolhimento. Entre elas rodas de conversa, apoio à amamentação, eventos comemorativos e escuta ativa.

– Com essa ação de Páscoa, reafirmamos que, aqui, o cuidado vai além da técnica. Ele é guiado pelo amor, pelo respeito e pela esperança -, finaliza Monique Pinheiro.