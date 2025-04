Agência Minas Gerais | Defesa Civil encerra período chuvoso com apoio total e resposta rápida aos municípios

Relacionadas



O Governo de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), divulgou nesta quarta-feira (16/4) o balanço das ações realizadas ao longo do período chuvoso 24/25.

Com início em 1/10/24 e término em 31/3/25, a temporada de chuvas exigiu suporte contínuo aos municípios. Como parte das ações de assistência, a Defesa Civil Estadual distribuiu mais de 22 mil itens de ajuda humanitária, totalizando 157 toneladas.

Foram distribuídos 4.311 cestas básicas, 2.838 colchões, 2.796 kits dormitório, 2.416 kits de higiene, 1.632 kits de limpeza e 8.259 itens variados, como roupas, telhas e lonas.

“Garantimos apoio rápido, em até 24 horas, a todos os municípios que solicitaram ajuda. Durante o período, 100% das cidades que acionaram a Defesa Civil foram atendidas, resultado da preparação constante e da articulação entre Estado e as cidades”, afirma o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Rezende.

Um exemplo foi em Ipatinga e Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Pouco mais de 24 horas após as fortes chuvas, o governador Romeu Zema esteve no local para acompanhar o trabalho integrado da Defesa Civil, Forças de Segurança e autoridades locais no resgate às vítimas, acolhimento das famílias e na rápida resposta aos danos provocados.

A atuação do órgão foi essencial para atender as 9.905 pessoas desalojadas, que precisaram deixar suas casas, e 2.064 desabrigados, que precisaram de abrigo público devido aos danos das chuvas. Também foram registrados 27 óbitos durante o período chuvoso.

Ao longo desse intervalo, 171 municípios decretaram situação de anormalidade e contaram com o apoio da Cedec na articulação de medidas de resposta e restabelecimento da normalidade.

Investimento na prevenção

Nos últimos três anos, foram investidos mais de R$ 94 milhões na estruturação das Defesas Civis municipais, com a entrega de 513 kits de viaturas, equipamentos e materiais de prevenção a 494 municípios mineiros.

A capacitação de agentes também foi priorizada, com mais de 4 mil pessoas treinadas entre 2024 e 2025, por meio de cursos para agentes municipais, especializações em gestão pública, programa Defesa Civil nas Escolas e o Seminário de Preparação para o Período Chuvoso.

Oficializada em 20/3 pela Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar em Apoio à Defesa Civil fortalece a prevenção a desastres em Minas. Com apoio de 66 deputados, busca garantir recursos, apoio técnico e articulação para tornar as cidades mais resilientes.

Tecnologia e Monitoramento Reforçados

Uma das principais inovações na prevenção de desastres foi a inauguração, em novembro de 2024, do Centro de Inteligência em Defesa Civil. O centro reúne especialistas para monitorar o clima, avaliar riscos e apoiar decisões estratégicas no estado, com R$ 12,5 milhões em investimentos do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Caoma e do Semente, com apoio do Instituto Proteja Minas.

Coordenação e Comunicação com a População

O Comitê Integrado para o Período Chuvoso foi criado para fortalecer a atuação conjunta dos órgãos do estado, otimizando recursos e acelerando a recuperação nas áreas atingidas.

O governo ampliou os sistemas de alerta meteorológico para manter a população informada sobre riscos. A campanha “Cadastre Aí” incentiva a inscrição no sistema via SMS, enquanto o Defesa Civil Alerta, sistema nacional com apoio estadual, passou a enviar mensagens automáticas de texto e sonoras para celulares em áreas de risco, alertando todos, mesmo sem cadastro prévio.

Clique aqui e confira o balanço completo da Defesa Civil.