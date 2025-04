Governo de MS garante R$ 38 milhões em novos convênios com Campo Grande para obras no Nova Lima e Córrego Anhanduí

Por MRNews



O Governo de Mato Grosso do Sul segue firme no compromisso de fortalecer parcerias com os municípios, promovendo desenvolvimento urbano e qualidade de vida para a população. Na terça-feira (15) foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) dois novos convênios firmados entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, que totalizam um investimento de R$ 37.940.210,41.

Os recursos serão destinados para a continuidade das obras de pavimentação e qualificação viária nos bairros Nova Lima III – Etapa C1, Nova Lima IV – Etapa D e Vila Nasser – Etapa A, além da ampliação das ações de manejo de águas pluviais no Córrego Anhanduí, que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II).

O convênio do Nova Lima prevê o repasse de R$ 27.485.415,8, concluindo a pavimentação total do bairro, com vigência de 21 meses. Já o convênio voltado ao Córrego Anhanduí é de R$ 10.454.794,57, também com prazo de vigência de 21 meses.

AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Prefeitura abre consulta pública sobre estudos de impacto de vizinhança – CGNotícias

De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, os novos aportes reforçam o papel do Estado como parceiro ativo na melhoria das condições de vida da população campo-grandense.

“Estamos garantindo recursos importantes para destravar obras que impactam diretamente a vida das pessoas. Campo Grande é prioridade para o Governo, e esses aportes são fruto de uma gestão integrada que entende as reais necessidades dos bairros e da população”, destacou o secretário.

As obras no Nova Lima, iniciadas com apoio do Estado em 2017, vêm recebendo reforços constantes ao longo dos anos. Já no Córrego Anhanduí, os investimentos reforçam o compromisso com a segurança hídrica e a prevenção de alagamentos, beneficiando milhares de famílias da região.

Esses repasses anteriores feitos pelo Governo do Estado somam R$ 41.574.522,54 para obras estruturantes em diversos bairros, incluindo a região do Nova Lima e do Córrego Anhanduí, consolidando uma política de fortalecimento das ações de infraestrutura urbana. Os investimentos anteriores possibilitaram o avanço de diversas etapas das obras e agora recebem novo impulso para sua conclusão.

Oficina de chipa de mandioca e serviços essenciais marcam a 6ª edição do MS em Ação – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

AVISO DE DISPENSA Nº. 11/2025 – AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – Prefeitura Municipal de Bonito

Com esses novos investimentos, o Governo do Estado reafirma sua atuação municipalista e seu foco em ações que promovem infraestrutura, segurança e dignidade para a população.

Luciana Bomfim, Comunicação Seilog/Agesul

Foto: Edemir Rodrigues/Arquivo