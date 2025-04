Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito, que faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Município, será realizada neste domingo, 20 de abril

A Cavalaria terá na concentração na Rua Zacharias Jorge Boueri – Chácara Selles (altura da antiga CIRETRAN), com a abertura Solene às 12h30 e saída às 13h. Fique atento ao trajeto completo:

Rua Zacharias Jorge Boueri

Rua Dr. Mário Morais Altino Filho

Rua Júlio Antunes Moreira

Rotatória Manoel Alto Peças

Rua José Viana Credídio

Rua Alvares Cabral

Rua Coronel Pires Barbosa (Homenagem no cemitério dos Passos)

Rua São Francisco (sentido praça Conselheiro Rodrigues Alves)

Rua Lamartine Delamare (sentido escola Conselheiro Rodrigues Alves)

Rua Coronel Virgílio (sentido Catedral de Santo Antônio)

Rua Prudente de Moraes

Rua Duque de Caxias

Praça Homero Ottoni

Rua Coronel Tamarindo

Rua Santa Clara

Avenida Ruy Barbosa

Praça Santa Rita (contornando atrás da Igreja)

Avenida Ruy Barbosa

Rua Gastão Meirelles

Viaduto Adhemar de Barros

Avenida Presidente Getúlio Vargas (até ponte Dr. Zerbini)

Avenida João Pessoa

Rua Alberto Barbeta

Rua Diacuí

Rua Caramurus (homenagem no cemitério municipal)

Rua Alfonso Giannico (Rua do Aero Clube)

Rua Guaicurus

Rua Joaquim Maia

Avenida João Pessoa

Ponte Dr. Zerbini

Rua José Bonifácio

Rua Dr. Castro Santos

Rua Padre Anchieta

Praça Piratininga (saída do Mastro)

Rua São Benedito

Rua Dr. Castro Santos

Rua Coronel Pires Barbosa

Rua São Francisco (sentido Praça Conselheiro Rodrigues Alves)

Praça Dr. Benedito Meirelles (lado oposto ao Kafé Hotel)

Praça Santo Antônio (passando em frente a Catedral de Santo Antônio)

Rua Pedro Marcondes

Rua Marechal Deodoro da Fonseca

Ponte Ribeirão São Gonçalo

Praça Joaquim Vilella de Oliveira Marcondes (Cavalaria lado direito)

Rua Dom Bosco

Rua Santa Clara (esquerda)

Rua Conselheiro Dantas (Rua da Liga)

Encerramento na Praça São Gonçalo com a tradicional “Meia Lua”.