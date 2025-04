ASSISTIR Náutico x Botafogo-PB Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (19/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Náutico x Botafogo-PB é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (19/04) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Futebol: Náutico x Botafogo-PB – Confira Escalações e Onde Assistir

Confronto marca a reestreia do técnico Hélio dos Anjos no comando do Timbu

Estádio dos Aflitos – Recife/PE

O jogo entre Náutico e Botafogo-PB, marcado para este sábado (19), promete ser de grande emoção para os torcedores alvirrubros. O duelo, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, marca a reestreia do técnico Hélio dos Anjos no comando do time pernambucano. O retorno do treinador, que já tem boa relação com a torcida, traz a expectativa de que o Timbu conquiste o tão desejado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Expectativa com a volta de Hélio dos Anjos

Hélio dos Anjos chega ao clube pela quinta vez, e, mais uma vez, ele será o responsável por tentar devolver ao Náutico a posição de destaque nas divisões do futebol nacional. O técnico tem a missão de colocar a equipe no caminho do acesso à Série B, e a torcida alvirrubra espera que ele repita o sucesso de outras passagens, como a histórica ascensão à Série A em 2006.

O presidente do Náutico, Bruno Becker, não escondeu sua empolgação com a chegada de Hélio, destacando a seriedade e o compromisso do clube com o projeto de retorno à Segunda Divisão: “Esse é um momento especial, com a volta do professor Hélio e todo o staff. Essa contratação mostra a seriedade do clube, comprometido com o projeto do acesso à Série B. Foi um movimento corajoso, arrojado, que mostra a nossa grandeza”, afirmou Becker.

Em seu discurso de retorno, Hélio dos Anjos se mostrou grato pela confiança e ressaltou a responsabilidade que carrega ao assumir novamente o comando do time: “Vocês sabem o privilégio que é ser treinador do Náutico. A responsabilidade que isso representa. Quero agradecer toda diretoria pela confiança no trabalho e retribuir o carinho especial que recebi de muitos torcedores. Preciso ser justo com as pessoas e a maneira que tenho isso é buscando resultados”, afirmou o treinador.

Hélio não revelou a escalação do time para o confronto, mas deixou claro que pode fazer ajustes no esquema tático, especialmente com a possível mudança no sistema de três zagueiros, que foi adotado anteriormente por Marquinhos Santos.

Retrospecto entre Náutico e Botafogo-PB

O histórico de confrontos entre Náutico e Botafogo-PB revela um equilíbrio. Em 29 jogos, o time paraibano possui uma ligeira vantagem, com 11 vitórias, contra 10 do Náutico, e 8 empates. O último encontro entre as equipes aconteceu na Série C do ano passado, nos Aflitos, e o Timbu levou a melhor, vencendo por 2×0, com gols de Gustavo Maia (hoje no Sport) e Marco Antônio, que segue no clube.

Em casa, o Náutico tem um bom retrospecto, com 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. No entanto, o time alvirrubro vem de uma derrota recente, por 1×0, na Copa do Nordeste de 2024, também jogando nos Aflitos.

Invencibilidade de Hélio dos Anjos contra o Botafogo-PB

Hélio dos Anjos chega com um retrospecto positivo contra o Botafogo-PB. O treinador nunca perdeu para o time paraibano em duas oportunidades em que se enfrentaram. Ambas as partidas ocorreram em 2023, quando Hélio estava à frente do Paysandu na Série C. Os paraenses venceram os dois confrontos: 1×0 em Belém e 3×2 em João Pessoa.

Situação das equipes na Série C 2025

Na classificação da Série C 2025, o Náutico ocupa a 17ª posição, sem pontos, após uma derrota de 2×1 na estreia contra o Itabaiana, fora de casa. Já o Botafogo-PB vive um momento mais favorável, após vencer por 3×0 o Confiança no Almeidão, e lidera o campeonato.

Escalações

Náutico (4-3-3):

Muriel; Marcos Ytalo, Carlinhos, Felipe Santana e Luiz Paulo; Auremir, Marco Antônio, Wenderson e Patrick Allan; Vinícius e Hélio Borges.

Técnico: Hélio dos Anjos

Botafogo-PB (4-3-3):

Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Henrique Dourado e Gabriel Honório.

Técnico: Antônio Carlos Zago

Ficha Técnica

Local: Estádio dos Aflitos, Recife/PE

Estádio dos Aflitos, Recife/PE Horário: 17h

17h Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Emerson Souza Silva (BA) Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto e Carlerranzy Silva de Carvalho (ambos da BA)

Ledes Jose Coutinho Neto e Carlerranzy Silva de Carvalho (ambos da BA) Transmissão: Nosso Futebol

Onde Assistir à Série C 2025

Todos os jogos da Série C 2025 serão transmitidos ao vivo pelo canal Nosso Futebol, disponível em operadoras de TV por assinatura e em serviços de streaming parceiros, como:

Claro TV+ e Claro Box TV

Sky

DirecTV GO (DGO)

Oi PlaY

Amazon Prime (via Premiere ou pacote adicional)

Aplicativo Nosso Futebol (streaming oficial da competição)

AS TRANSMISSÕES também serão feitas pela DAZN.

Para acompanhar, basta verificar se seu plano inclui o canal Nosso Futebol ou assinar o serviço digital.

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

