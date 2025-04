Agência Minas Gerais | Saiba quais serviços do Governo de Minas abrem e fecham durante a Semana Santa e feriado de Tiradentes

Posted on

Qui 06 abril 2023 14:20 atualizado em Ter 04 abril 2023 15:41 Agência Metropolitana retoma atividades de atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH Neste momento, equipe trabalha com dados de estudos quantitativos e qualitativos nos quais o documento foi baseado Planejar é uma aposta no futuro, e a Região Metropolitana de Belo […]