Secretaria de Juventude Carioca lança novo episódio de série de podcasts inspiradores – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

PodJUV recebe Lola Monteiro em novo episódio – Divulgação/JUVRio

O PodJUV, podcast da Secretaria da Juventude do município do Rio (JUVRio), recebeu nesta quinta-feira (17/4) a empreendedora Lola Monteiro para uma conversa sobre superação, empreendedorismo e empoderamento por meio da beleza. Com apresentação da secretária Gabriella Rodrigues, o episódio mergulhou na trajetória da fundadora de um dos salões mais respeitados dedicados ao cuidado com cabelos crespos e cacheados.

Lola Monteiro tem 40 anos e é cria da comunidade da Mineira, no Catumbi, região central do Rio. Desde cedo, se encantou com o universo da beleza, inspirado pela vaidade da mãe. Ingressou na área aos 18 anos, iniciando como manicure e se especializando em maquiagem e cabeleireiro. Enfrentou dificuldades financeiras e a resistência do mercado em contratar profissionais que não utilizavam química capilar.

Lola abriu seu próprio salão em 2016 com duas cadeiras usadas, um lavatório e muita coragem. Seis meses depois, já liderava uma equipe. Em poucos anos, expandiu o negócio, inaugurando unidades em São Gonçalo e no Shopping Madureira, superando a crise da pandemia e consolidando seu nome como referência no empreendedorismo da beleza.

O PodJUV é um espaço de troca, escuta e inspiração, criado para dar visibilidade à juventude que constrói a cidade todos os dias com talento e resistência. Temas como empregabilidade, saúde mental, educação, comportamento, cultura e inovação são debatidos de forma acessível e envolvente com convidados e convidadas que têm muito a compartilhar.

O PodJUV vai ao ar sempre quinta-feira, às 19h, no canal da Secretaria da Juventude Carioca no YouTube.

Assista aqui o novo episódio: https://www.youtube.com/watch?v=1klcTBHf2Lw