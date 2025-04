São José x Pato ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (18/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre São José x Pato hoje, HOJE (18) as 18 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

São José x Pato AO VIVO – Livescore NBB 2025 (18/04/2025)

A bola sobe nesta sexta-feira, 18 de abril, às 18h (horário de Brasília), para mais um confronto decisivo pela temporada regular do NBB 2025: São José x Pato Basquete se enfrentam no ginásio do time paulista em um duelo que pode impactar diretamente a zona de classificação aos playoffs. Acompanhe aqui ao vivo, o livescore da partida, retrospecto, estatísticas e últimas notícias.

Onde assistir São José x Pato ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo por meio das plataformas de streaming que oferecem jogos do NBB, como Bet365, EstrelaBet e outras casas de apostas licenciadas. Para assistir, basta ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24h. Regras geográficas podem se aplicar.

Odds das principais casas de apostas (18+)

Casa de Aposta Vitória São José Vitória Pato Betano.br 1.37 3.00 Bet365 1.48 2.55 Superbet 1.42 2.90 EstrelaBet 1.41 2.70 Esportivabet 1.41 2.70 Aposta Ganha 1.43 2.78

Odds sujeitas a alterações

Retrospecto dos times

Últimos 5 jogos do São José:

11/04: Caxias 73 x 77 São José (V)

09/04: União Corinthians 77 x 76 São José (D)

02/04: São José 78 x 66 Unifacisa (V)

31/03: São José 84 x 71 Fortaleza (V)

17/03: Pinheiros 89 x 80 São José (D)

Últimos 5 jogos do Pato Basquete:

16/04: Mogi 90 x 76 Pato (D)

05/04: Pato 67 x 76 Franca (D)

03/04: Pato 72 x 75 Minas (D)

28/03: São Paulo 65 x 69 Pato (V)

26/03: Paulistano 77 x 94 Pato (V)

Confrontos diretos recentes

19/12/24: Pato 85 x 81 São José

05/02/24: Pato 80 x 88 São José

06/11/23: São José 100 x 69 Pato

10/01/23: São José 96 x 69 Pato

17/10/22: Pato 61 x 71 São José

Análise do confronto

O São José chega embalado por três vitórias nos últimos quatro jogos, com destaque para o desempenho em casa. A equipe aposta na consistência defensiva e nas atuações firmes do ala-armador Douglas Nunes.

Do outro lado, o Pato vive uma sequência oscilante, com três derrotas consecutivas e dificuldades fora de casa. A última vitória sobre o São José, porém, pode servir como motivação para surpreender novamente.

A expectativa é de uma partida equilibrada, com favoritismo leve para o São José pelo mando de quadra e momento mais regular na competição.

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 19h00 • Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte • Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV Paulistano vs. Pato

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Ginásio da Franca, Franca • Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Botafogo vs. Minas

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro • Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Pato vs. Franca

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!