Procon-JP discute parcerias para fortalecer a cidadania e a advocacia

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP), a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba (OAB-PB) e a Escola Superior da Advocacia da Paraíba (ESA-PB) uniram esforços para desenvolver projetos conjuntos e discutir parcerias estratégicas. Em reunião realizada na última quarta-feira (16), representantes das instituições iniciaram tratativas para oferecer cursos de especialização em Direito do Consumidor e ampliar ações de caráter social, com foco no fortalecimento da atuação cidadã.

A proposta contempla a qualificação técnica dos advogados paraibanos e também a ampliação do alcance de iniciativas educativas que beneficiam diretamente a população, como o “Procon vai às aulas” e o “OAB vai à Escola”.

O ouvidor-geral do Procon-JP, Marcos Souto Maior Filho, destacou a importância de fortalecer o lado social das instituições envolvidas. “Ambos levam noções básicas de Direito do Consumidor a crianças e jovens, abordando temas como garantia de produtos e a lei do troco. O desejo do Procon e da OAB é juntos fomentar a educação em direito do consumidor e, principalmente, fortalecer a advocacia na defesa da sociedade”, ressaltou.

Para Harison Targino, presidente da OAB-PB, a iniciativa representa um avanço necessário tanto no aspecto técnico quanto no ético da advocacia. “Esse encontro simboliza não apenas a união de instituições comprometidas com a cidadania, mas também a construção de uma ponte concreta entre a advocacia e a sociedade”, afirmou.

A diretora da ESA-PB, Izabela Siqueira, reforçou que a parceria entre a Escola da Advocacia, o Procon e a OAB-PB reflete um compromisso institucional com a educação continuada, a valorização da classe e a efetivação dos direitos da população.

“Unir forças com o Procon significa mais do que oferecer cursos: significa ampliar horizontes de atuação para os advogados e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios da defesa coletiva. Também nos move o viés social dessa parceria: queremos que esse conhecimento chegue à sociedade, que oriente, que informe, que transforme”, declarou.