Feriadão também vale para atualizar a caderneta de vacinação – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Duas unidades do Super Centro Carioca de Vacinação vão abrir entre os dias 18 e 23 de abril – Edu Kapps/SMS

Na cidade do Rio de Janeiro, a Sexta-Feira Santa (18) e os dias de Tiradentes (21) e São Jorge na quarta (23) são uma boa oportunidade para dar uma passadinha no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo e em Campo Grande. Isso sem falar no sábado (19), no domingo (20) e no ponto facultativo da terça-feira (22). Sem desculpa para não se vacinar.

Todas as vacinas do calendário de crianças, adolescentes e adultos estão disponíveis nas duas unidades do Super Centro Carioca de Vacinação. Em Botafogo (Rua General Severiano, 91), funcionando durante todo o período do feriadão das 8h às 22h, e no Park Shopping Campo Grande, no horário do centro comercial.

A ocasião é uma chance para o carioca se imunizar com as diversas vacinas disponibilizadas e, inclusive, contra a gripe. Na última quarta-feira (16), a campanha de vacinação contra a influenza foi ampliada para toda a população a partir dos seis meses de idade.

Todas as vacinas são seguras. Para se imunizar, é preciso apresentar um documento de identidade e, se disponível, a caderneta de vacinação.