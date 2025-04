CET-Rio prepara esquema de trânsito para o Campeonato Estadual de Triathlon, no domingo (20/04) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio irá implantar um planejamento de trânsito neste domingo, dia 20/04, por conta da realização do Campeonato Estadual de Triathlon na região do Aterro do Flamengo, Centro e adjacências.

O evento possui três modalidades esportivas: natação, ciclismo e corrida. A natação será realizada na altura da Marina da Glória. Já o ciclismo, com largada e chegada no Aterro do Flamengo, próximo aos acessos à Marina, percorrerá vias do Centro e proximidades da Rodoviária do Rio. A corrida será realizada nas pistas do Aterro do Flamengo.

A operação de trânsito contará com agentes da CET-Rio, Guardas Municipais e orientadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e condutores, além de efetuar os bloqueios durante o período do evento.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações Rio (COR), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias. Além de painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as condições de trânsito, vias interditadas e rotas de desvio.

PRINCIPAIS INTERDIÇÕES

A partir das 23h59 de sábado (19/04) até 18h de domingo (término da área de lazer)

-Av. Infante Dom Henrique, em ambos os sentidos no trecho correspondente à área de Lazer do Aterro do Flamengo.

Domingo (20/04)

Das 4h às 12h

-Avenida General Justo, ambos os sentidos, entre a avenida Marechal Câmara e a Avenida Alfred Agache;

-Avenida General Justo, pista interna, a partir do cruzamento com a rua Santa Luzia, até o acesso à pista principal.

-Túnel Marcello Alencar, ambos os sentidos;

-Avenida Alfred Agache (incluindo a pista interna), ambos os sentidos;

-Avenida Rodrigues Alves, sentido Zona Sul, entre e a avenida Francisco Bicalho e o Túnel Marcello Alencar;

-Entroncamento de acesso à avenida Rodrigues Alves, vindo do viaduto do Gasômetro;

-Praça Marechal Âncora, sentido rua Jacob do Bandolim;

-Praça do Expedicionário, na via sentido avenida Alfredo Agache;

-Rua Jacob do Bandolim;

-Rua Dom Manuel, entre a rua Jacob do Bandolim e o beco da Música;

-Beco da Música, no entre a Rua Dom Manuel e a Praça Luiz Soares Dantas;

-Praça Luiz Soares Dantas, entre o beco da Música e a Praça do Expedicionário;

Praça do Expedicionário, via sentido avenida Alfredo Agache;

A Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) do Porto – Circuito Marcos Hama, será suspensa, pois a modalidade de ciclismo será realizada no mesmo trecho da APCC.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

-O público deve dar preferência ao transporte público;

-Evite circular de carro pela região onde ocorrerá o evento esportivo.

-Pedestres devem fazer a travessias nos locais sinalizados ou utilizar as passarelas e passagens subterrâneas para atravessar o Aterro do Flamengo;

-É importante estar atento às orientações dos agentes de trânsito e a sinalização implantada na região.