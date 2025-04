América x Mazatlán ASSISTIR AO VIVO HOJE (19/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Toluca x Cruz Azul é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (19) às 22h05 hs (horário de Brasília). A partida tem Toluca como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Toluca x Cruz Azul: Acompanhe o Livescore da Partida de 20/04/2025 pela Liga MX

Neste sábado, dia 19 de abril de 2025, Toluca e Cruz Azul se enfrentam em um confronto direto pela Liga MX – Encerramento, às 22h05 (horário de Brasília). O duelo promete ser decisivo na briga pelas primeiras posições do campeonato e contará com cobertura completa em livescore, odds atualizadas e estatísticas ao vivo.

Situação Atual das Equipes

Toluca chega com uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas, incluindo triunfos sobre Atlético San Luis (1×0), Atlas (3×2), Santos Laguna (2×1), Pachuca (3×2) e Puebla (3×0). Jogando em casa, os Diablos Rojos mantêm um desempenho dominante, fazendo da equipe uma das favoritas ao título do Clausura.

Já o Cruz Azul vive uma fase positiva, invicto há cinco partidas. A equipe venceu o León (2×1), eliminou o Club América na Concachampions com um agregado de 2×1, e também bateu o Pumas por 3×2, além de empatar duas vezes com o próprio América em outras competições. O time mostra consistência ofensiva e solidez defensiva, mesmo atuando fora de casa.

Retrospecto Recente do Confronto Direto

Nos últimos cinco encontros entre as equipes:

21.07.2024 – Cruz Azul 1×1 Toluca

27.04.2024 – Toluca 0x1 Cruz Azul

08.07.2023 – Cruz Azul 0x2 Toluca

12.02.2023 – Toluca 3×1 Cruz Azul

22.12.2022 – Toluca 1×1 Cruz Azul

O equilíbrio marca o histórico, com leve vantagem do Toluca nos jogos em casa. O último empate ocorreu na abertura do Apertura 2024.

Odds e Cotações das Casas de Apostas

As principais casas oferecem cotações equilibradas, refletindo o bom momento de ambas as equipes:

Casa de Apostas Vitória Toluca Empate Vitória Cruz Azul bet365 2.20 3.25 3.40 Betano.br 2.22 3.15 3.45 EstrelaBet 2.16 3.10 3.40 Superbet.br 2.22 3.45 3.25 EsportivaBet 2.22 3.10 3.40

As odds apontam leve favoritismo do Toluca, principalmente pelo fator casa e a sequência de vitórias recentes.

Onde Assistir Toluca x Cruz Azul Ao Vivo

Você pode assistir a Toluca x Cruz Azul ao vivo por meio das plataformas de apostas online que oferecem streaming para usuários cadastrados e com saldo ou apostas recentes. Além disso, portais como o Flashscore.com.br trarão atualizações em tempo real, com estatísticas detalhadas, lances minuto a minuto, escalações, cartões e gols.

Cobertura em Tempo Real (Livescore)

Durante os 90 minutos, acompanhe:

Atualização imediata dos gols

Estatísticas como posse de bola, finalizações e escanteios

Cartões amarelos/vermelhos

Substituições e desempenho individual

Chances de gol e mapas de calor

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

