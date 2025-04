Agência Minas Gerais | Unimontes se destaca em Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes com seis cursos avaliados com excelência

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) confirmou, mais uma vez, sua excelência no ensino superior ao obter resultados expressivos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023. Os dados, divulgados neste mês de abril pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apontam que seis cursos da instituição alcançaram notas de destaque, com Medicina e Enfermagem recebendo a pontuação máxima (nota 5).

Outros quatro cursos também se destacaram com nota 4: Odontologia e Engenharia Civil (campus-sede), além de Agronomia e Zootecnia, ministrados no campus de Janaúba. O desempenho reafirma o compromisso da universidade com a qualidade acadêmica e a formação de profissionais qualificados para o mercado.

Além dos bons resultados por curso, a Unimontes manteve a nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), um dos principais indicadores do Ministério da Educação (MEC) que avalia a qualidade das instituições de ensino superior em todo o país.

Para o reitor da Unimontes, professor Wagner de Paulo Santiago, o desempenho no Enade é reflexo direto da dedicação da comunidade acadêmica. “Este resultado é uma conquista coletiva de professores, estudantes e servidores técnico-administrativos. Ele mostra que estamos no caminho certo, como referência estadual e nacional em educação pública de qualidade”, afirmou.

A pró-reitora de Ensino, professora Ivana Ferrante Rebello, também destacou o empenho de toda a equipe. “As notas refletem o trabalho contínuo dos nossos docentes, que investem em qualificação, e da gestão universitária, que tem proporcionado melhores condições de ensino, com laboratórios, salas de aula mais equipadas e bibliotecas atualizadas”, observou.

Segundo ela, a qualidade do ensino é resultado de uma série de ações estratégicas. Entre elas, estão a capacitação constante dos professores por meio de cursos, oficinas e palestras, além do incentivo à revisão periódica dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) dos cursos. “Estamos sempre buscando aperfeiçoar os métodos de ensino e tornar as abordagens mais modernas e eficientes”, completou.

A área da saúde teve desempenho especialmente positivo. Medicina e Enfermagem atingiram nota 5, enquanto Odontologia conquistou nota 4. Para a pró-reitora, esse resultado se deve à forte integração entre ensino, pesquisa e extensão. “Essa tríade é essencial para uma formação acadêmica sólida e tem sido priorizada na gestão. O mérito é de toda a equipe, dos coordenadores aos estudantes”, afirmou.

Embora os números sejam motivo de celebração, Ivana Ferrante acredita que o trabalho continua. “Ficamos muito felizes com os resultados, mas sabemos que todos os cursos da Unimontes têm potencial para alcançar a nota máxima. Nosso objetivo é seguir evoluindo”, concluiu.