USF Saúde e Vida Integrada promove ação para exame de pés de pacientes com diabetes

A USF Saúde e Vida Integrada, localizada no bairro Ernani Sátiro, realizou uma ação direcionada ao exame de pés de pacientes com diabetes. A atividade foi organizada pela Residência em Medicina de Família e Comunidade para promover a prevenção e o autocuidado para este público.

Fazendo uma alusão ao ato de ‘lava-pés’, no período de Páscoa, o objetivo da ação foi sensibilizar os usuários do serviço sobre os cuidados essenciais com os pés de pessoas diabéticas, evitando complicações e agravos para esses pacientes.

De acordo com Denise Mota Araripe, médica preceptora da Residência em Medicina da Família e Comunidade, o cuidado com os pés da pessoa com diabetes é parte essencial do acompanhamento na Atenção Primária. “Permite identificar precocemente sinais de risco, como perda de sensibilidade, alterações vasculares e pequenas lesões que podem evoluir de forma grave se não forem tratadas a tempo”, destacou.

A iniciativa atendeu mais de 20 usuários com diabetes, que tiveram a oportunidade de terem seus pés examinados por profissionais de saúde. “Entre os pacientes, atendemos diabéticos com mais de 20 anos de doença que não estavam com exame físico atualizado. Então, ações como essa promovem a educação em saúde, o autocuidado e fortalecem o vínculo entre equipe e comunidade”, concluiu a médica preceptora.