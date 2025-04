Time português Estoril usará uniforme inspirado em Ayrton Senna

Por MRNews



O Estoril Praia, time da primeira divisão portuguesa, trocará suas tradicionais faixas amarela e azul pelo verde e amarelo da bandeira brasileira no sábado (19) para marcar o 40º aniversário da primeira vitória de Ayrton Senna em Grande Prêmio de Fórmula 1.

O uniforme especial, com as cores do icônico capacete de Senna, será usado quando o Estoril enfrentar o Braga na Primeira Liga de Portugal, em homenagem ao triunfo do brasileiro no circuito de Estoril em 1985.

O tricampeão mundial, que morreu em um acidente em Ímola em 1994, dominou as condições torrenciais do circuito para conquistar a primeira de suas 41 vitórias.

Em outra homenagem no último fim de semana, o sobrinho do falecido piloto, Bruno, dirigiu o Lotus Type 97T que Senna pilotou para a vitória em Estoril como parte de uma demonstração no Festival de Goodwood, na Inglaterra.

O carro também estará em exposição no circuito de Estoril no domingo (20) e na segunda-feira (21).

