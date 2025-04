Semana Santa movimenta Mercado de Peixe em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Com a chegada da Semana Santa, o consumo de peixes em Ubatuba aumenta e o Mercado de Peixe se prepara para atender a demanda da população e dos turistas. Os produtos mais procurados durante o feriado incluem corvina, filé de pescada, robalo, tainha, anchova, pescada e abadejo, com preços variando entre R$ 25,00 e R$ 130,00 o quilo, de acordo com o tipo e o corte do pescado.

A comerciante de moluscos, Guirlea Cristiana da Silva, que possui um box no Mercado do Peixe, destacou o aumento nas vendas e o preparo para o feriado.

“A expectativa é sempre positiva na Semana Santa. Nos organizamos com estoque reforçado e atendimento ágil para receber os clientes da melhor forma possível e poder realizar bons negócios”, afirmou Guirlea.

Proprietário de um comércio nas imediações do mercado, Adriano dos Santos comentou sobre a movimentação, qualidade dos produtos e a importância do período.

“É uma época de grande giro de produtos e também de oportunidade para fidelizar clientes. Muitos turistas aproveitam para conhecer o mercado e acabam voltando em outras épocas do ano.”

Levantamento de vendas em fevereiro e março

Segundo dados da Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura (SMPA), o Mercado de Peixe de Ubatuba comercializou 10.941,6 kg de pescado nos meses de fevereiro e março de 2025. Foram 4.461 kg em fevereiro e 6.480,6 kg em março, incluindo camarões, lulas, polvos e diversas espécies de peixes.

A SMPA realiza um rigoroso controle das operações no local, monitorando o cumprimento de horários, o uso correto das áreas de carga e descarga, e o registro diário das vendas, garantindo ainda a inspeção das bancadas e das condições de higiene dos estabelecimentos.

“O relatório mensal nos permite acompanhar de perto o funcionamento do Mercado de Peixe e aprimorar continuamente os serviços oferecidos nesse importante ponto turístico da cidade e fonte de renda para dezenas de famílias caiçaras”, afirmou o secretário de Pesca, Leandro Herrera.

Horário de funcionamento e período de defeso

O Mercado do Peixe está localizado na Ilha dos Pescadores e funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, e aos domingos, das 7h às 14h. Durante o feriado da Semana Santa, o mercado estará aberto todos os dias para garantir o abastecimento.

A Secretaria também alerta que, até 30 de abril, está em vigor o período de defeso do camarão no estado de São Paulo. Durante esse período, é proibida a pesca de arrasto motorizada para as espécies rosa, sete barbas, branco, barba ruça e santana ou vermelho. Assim, os camarões à venda são provenientes de captura anterior e devidamente conservados para comercialização.