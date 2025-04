Sejusp alinha atuação integrada para enfretamento aos incêndios no Pantanal – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) realizou, na terça-feira (15), uma reunião com representantes de forças de segurança para definir ações integradas que agilizem os processos de investigação e perícias durante a temporada de incêndios florestais.

O encontro contou com a participação de integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Coordenadoria-Geral de Perícias e da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo. Além de aprimorar a atuação dos órgãos envolvidos, a iniciativa também tem como foco a otimização de recursos públicos e a busca por um resultado eficaz, da prevenção aos incêndios até a resposta de investigação de possíveis incêndios criminosos.

Segundo o secretário-executivo de Segurança Pública, Coronel Wagner Ferreira da Silva, entre as medidas definidas está a realização de reuniões diárias entre as instituições de segurança, com início previsto para o dia 22 de abril. Outra decisão estratégica é a inserção de representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Perícia no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde o Corpo de Bombeiros já atua com sua equipe de monitoramento e prevenção.

“O objetivo é ser mais econômico na utilização dos recursos e, ao mesmo tempo, ampliar a eficiência das ações. As imagens de satélite captadas pelo Corpo de Bombeiros serão repassadas diariamente para todas as forças, possibilitando uma atuação conjunta, coordenada, ágil e precisa”, explicou o coronel Wagner Ferreira.

A principal meta é fortalecer a capacidade de resposta do Estado durante a temporada de incêndios, por meio de uma atuação integrada, contribuindo para maior eficácia nas operações.

Comunicação Sejusp-MS