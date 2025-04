Rede municipal de ensino oferece aos alunos cardápio especial durante a Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil

Fotos: Divulgação/CEI-135

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação e seu Departamento de Alimentação Escolar (DAE), já promove, no dia a dia, a prática da alimentação saudável para todos os estudantes atendidos. Mas para celebrar a Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil, uma importante causa para toda a sociedade, o DAE elaborou um cardápio especial para cada dia da semana.

A ação foi proposta para os dias 7 a 9 de abril, com preparações em alusão à Semana. Assim, a atividade intitulada “Prato Equilibrado”, focada na oferta equilibrada de nutrientes, também foi sugerida para ser replicada em toda a comunidade escolar.

A Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil foi instituída pela Lei nº 7.478, de 2 de setembro de 2005, e chama a atenção para um assunto cada vez mais relevante.

“O cardápio foi feito para reforçar a importância desse movimento, de alimentação saudável. E a escola é o ambiente ideal para a promoção da saúde. Divulgamos na escola e incentivamos que as crianças levem essas informações para suas famílias”, afirma a nutricionista Laís Mamede, da equipe do DAE.

No Centro de Educação Infantil (CEI) 135 “Benedicto Ribeiro”, a equipe responsável pela gestão escolar iniciou a segunda semana de abril destacando o tema em sala de aula e a sensibilização com os alunos envolveu também discussões sobre a prática de atividades físicas, visando o bem-estar e a saúde na infância.

Durante a semana, foram desenvolvidas diversas atividades lúdicas e educativas relacionadas ao tema. Entre elas, momentos de diversão na piscina de bolinhas, brincadeiras com músicas do repertório infantil, circuitos com motocas, obstáculos, partidas de futebol e momentos no parque. “Organizamos espaços com feirinhas e mercadinhos para incentivar o contato com alimentos saudáveis de forma divertida”, conta a coordenadora pedagógica da unidade escolar, Adriana dos Santos França Teixeira.

“Foi uma semana repleta de interação, movimento e aprendizado. Para encerrar com chave de ouro, no último dia convidamos nossos estudantes para vir na unidade escolar com roupas de modalidades esportivas. Recebemos todos com música animada os convidando a entrar dançando. Realizamos um aulão, no pátio da escola, com uma apresentação especial da equipe docente. Em seguida, as crianças participaram dos exercícios de alongamento e puderam se divertir ao som de músicas infantis, encerrando a semana com muita alegria e energia!”, descreve a diretora educacional do CEI-135, Maria Elis Cristiane da Silva Conceição.