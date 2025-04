Prefeitura libera tráfego de veículos na Ponte Minas Gerais

Henrique Macedo





Secretaria de Mobilidade Urbana

A Prefeitura de São José dos Campos informa que o tráfego de veículos na ponte Minas Gerais, na região norte, foi liberado na tarde desta quinta-feira (17).

As obras na ponte continuam, com serviços de passeio, ciclovia e pintura de solo. Durante os próximos dias poderão ocorrer interrupções no fluxo de veículos, durante a noite, para a finalização da obra.

Agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas. Dois painéis eletrônicos, um em cada cabeceira da ponte, sinalizam que a ponte está liberada.



