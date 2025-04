Prefeitura do Rio divulga operação para o feriado prolongado da Semana Santa até o Dia de São Jorge – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Haverá interdições no entorno da Igreja de São Jorge para a procissão – Fabio Motta/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio montou um esquema operacional para o atendimento da população no feriado prolongado, que vai de 18 a 23 de abril, provocado pela Semana Santa, o feriado de Tiradentes e o feriado de São Jorge. Na terça-feira (22/04), haverá ponto facultativo nas unidades municipais, mas não se aplica aos serviços essenciais que não admitem paralisação, como saúde e segurança.

O plano operacional tem como destaque os horários especiais das unidades de Saúde e das estações de BRT, além das interdições previstas para os festejos dos feriados religiosos.

Os parques da cidade estarão abertos com uma programação especial neste feriadão. Na terça-feira, 22/04, os brinquedos aquáticos de todos os parques estarão fechados para manutenção. O funcionamento das áreas de lazer será normal, das 6h às 22h. Confira abaixo todas as informações do esquema operacional.

SAÚDE

As unidades 24 horas da rede municipal de saúde – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III – vão funcionar ininterruptamente durante os feriados da Sexta-feira da Paixão (18), Tiradentes (21) e São Jorge (23) e no ponto facultativo da terça-feira (22).

O Super Centro Carioca de Vacinação funcionará normalmente durante todo esse período, das 8h às 22h. O Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, localizado no Park Shopping Campo Grande, funcionará de acordo com o horário do centro comercial.

O Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, terá funcionamento normal nos dias 19 (sábado) e 22 (terça-feira) e não abrirá nos dias dos feriados – 18 (sexta-feira), 21 (segunda-feira) e 23 (quarta-feira).

As unidades de Atenção Primária – centros municipais de saúde, clínicas da família, centros de atenção psicossocial, policlínicas e centros municipais de reabilitação – não abrirão nos dias dos três feriados (18, 21 e 23) e no ponto facultativo do dia 22. No sábado (19), as unidades funcionarão nos seus respectivos horários.

No entanto, hospitais, UPAs, Centro de Emergências Regionais e Centro de Atenção Psicossocial funcionarão 24 horas. Confira a lista no fim deste texto.

TRÂNSITO

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) preparou esquema de trânsito especial para as comemorações pelo Dia de São Jorge, que acontecem em Quintino, Zona Norte, e no Centro do Rio. Para minimizar eventuais impactos no tráfego da região, a operação de trânsito contará com agentes, apoiadores e Guardas Municipais, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, executar os bloqueios e ordenar os cruzamentos, além de orientar pedestres e motoristas. Caso seja necessário, ajustes semafóricos serão implantados. Para chegar e sair dessas regiões, é recomendada a utilização de transporte público.

INTERDIÇÕES EM QUINTINO PARA “FESTA E PROCISSÃO DE SÃO JORGE”

A partir das 10h de terça-feira (22/04) ocorrerá a Festa de São Jorge, na rua Clarimundo de Melo, em Quintino, e será necessária a interdição dessa rua, entre as ruas Assis Carneiro e Bernardo Guimarães, até as 23h59, de quarta-feira (23). No mesmo período, o tráfego estará fechado da rua da República, entre a rua Clarimundo de Melo e a praça Quintino Bocaiúva, assim como todo o entorno da praça, exceto o trecho da rua Nerval de Gouveia.

DESVIOS

Procedentes da rua Clarimundo de Melo, com destino à avenida Amaro Cavalcanti, seguirão pela rua Bernardo Guimarães, rua Nerval de Gouveia, rua Elias da Silva, rua Assis Carneiro, rua Clarimundo de Melo e avenida Amaro Cavalcanti;

Procedentes da rua Clarimundo de Melo, com destino à rua Ângelo Dantas, seguirão pela rua Assis Carneiro, rua Elias da Silva e rua Nerval de Gouveia.

Procedentes da rua Clarimundo de Melo, com destino à rua Padre Telêmaco, seguirão pela rua Assis Carneiro, rua Elias da Silva, rua Nerval de Gouveia e rua Garcia Pires.

Além disso, no dia 23 (quarta-feira), a partir das 16h, ocorrerá a Procissão de São Jorge. A Rua Padre Telêmaco, no trecho entre a avenida Ernani Cardoso e a rua Clarimundo de Melo, será interditada, a partir das 15h.

DESVIOS

Procedentes da avenida Ernani Cardoso, com destino à avenida Amaro Cavalcanti seguirão pelo viaduto Washington Luís (Viaduto de Cascadura), avenida Dom Hélder Câmara, rua da Pedreira, rua Goiás, rua Euzébio de Matos, praça dos Garis, rua Manuel Vitorino, praça Sargento Eudóxio Passos, rua Clarimundo de Melo e avenida Amaro Cavalcanti;

Procedentes da rua Clarimundo de Melo com destino à rua Ângelo Dantas seguirão pela Rua Assis Carneiro, Rua Elias da Silva, Viaduto Compositor Wilson Batista, rua Goiás, rua Cupertino, avenida Dom Hélder Câmara, viaduto Washington Luís (Viaduto de Cascadura) e rua Ângelo Dantas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Não haverá implantação de estacionamento para atender ao evento. Portanto, recomenda-se a utilização de transporte público;

É recomendado aos motoristas que evitem passar pela região no horário da interdição. O orientação é antecipar o horário dos deslocamentos ou utilizar as rotas alternativas;

Respeitar as orientações dos agentes de trânsito e de toda a sinalização implantada na área.

INTERDIÇÕES NA PRAÇA DA REPÚBLICA – CENTRO

Interdição das 19h do dia 22 de abril às 3h do dia 24 de abril nas seguintes vias:

I – avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, ao longo do Campo de Santana até a interseção com a rua Tomé de Souza;

II – praça da República, no trecho compreendido entre a avenida Presidente Vargas e a rua Buenos Aires.

Será invertido o sentido de tráfego da rua Buenos Aires, no trecho entre a República do Líbano e Praça da República, devendo funcionar no sentido praça da República, das 19h do dia 22 de abril às 3h do dia 24 de abril de 2024. A rua do Senado também será interditada, no trecho compreendido entre a avenida Gomes Freire e a rua dos Inválidos no dia 23 de abril, das 11h às 19h.

SISTEMA BRT

A MOBI-Rio informa que nos dias 18 (sexta-feira), 21 (segunda-feira) e 23 (quarta-feira) a operação seguirá o planejamento dos sábados. Já no dia 22/04 (terça-feira), a operação será normal.

ORDENAMENTO URBANO

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) montaram esquema de ordenamento urbano e de trânsito com 331 agentes para os Jogos do Campeonato Brasileiro que acontecerão neste final de semana, dias 19 e 20 de abril, durante a Páscoa. A operação também vai contar com reforço dos grupamentos especiais de Operações Especiais, de Cães e Tático Móvel. O objetivo também é promover a segurança dos torcedores.

Já para os festejos de São Jorge, a GM vai atuar com o total de 362 guardas, em turnos no patrulhamento, ordenamento urbano e controle do trânsito na Zona Norte e no Centro do Rio.

CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) contará com uma mobilização especial. A expectativa é de grande aumento no fluxo de saída e entrada da cidade. Um layout especial será implementado no telão do COR-Rio, considerado o maior da América Latina, com o objetivo de ampliar o monitoramento nos acessos e nas saídas do município. A operação vai priorizar vias como a Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela, entorno da Rodoviária do Rio e dos aeroportos Santos Dumont e do Galeão, entre outros pontos. Existe ainda a expectativa de reforço das equipes operacionais no COR-Rio.

Mais de 500 operadores vão se revezar em turnos no COR-Rio, com um acréscimo de profissionais nos dias 17, 18, 22 e 23 de abril. Para saber todas as informações sobre o trânsito dentro do município do Rio, cariocas e turistas podem e devem seguir as redes sociais do Centro de Operações (@operacoesrio) e baixar o aplicativo oficial do COR, que é o COR.Rio.

PLANOS INCLINADOS DE IGREJAS

A Rioluz informa que durante o feriadão haverá ajustes nos horários dos planos inclinados que levam até as igrejas da cidade.

Outeiro da Glória

Sexta-feira Santa (18): 7h às 19h

Sábado de Aleluia (19): 7h às 14h

Domingo de Páscoa (20): 7h às 13h

Igreja da Penha

Sexta-feira Santa (18): 6h30 às 18h30

Sábado de Aleluia (19): 6h30 às 18h30

Domingo de Páscoa (20): 6h30 às 18h30

Igreja da Penna

Sexta-feira Santa (18): Não abre

Sábado de Aleluia (19): 8h às 01h

Domingo de Páscoa (20): 8h às 13h

PARQUES

Os parques do Rio funcionarão normalmente, das 6h às 22h, com agenda atrações gratuitas para toda a família. As áreas contam com pistas de skate, parques aquáticos, espaços culturais, praças de alimentação e muito verde. No dia 22 (terça), os brinquedos aquáticos de todos os parques estarão fechados para manutenção. O funcionamento das áreas de lazer será normal, das 6h às 22h.

Parque Oeste – Em Inhoaíba, a programação no dia 19 tem caminhada para mães atípicas e feira de artesanato com temática do autismo. Já no dia 23, a roda de samba do Centro Cultural Fruta no Pé toma conta do espaço, das 12h às 21h. As atrações começam às 10h, com feira de artesanato, comidas e feijoada.

Com mais de 234 mil m², o parque tem skate park, ginásio, campo de futebol, palco de shows, Escada das Águas e equipamentos como a Nave do Conhecimento e o Palácio Oeste, símbolo da revitalização da antiga Fazenda Inhoaíba.

Parque Realengo Jornalista Suzana Naspolini – O uso das churrasqueiras estará liberado mediante reserva prévia. O espaço tem cinco torres que liberam vapor d’água, jardins aquáticos, horta comunitária, trilhas suspensas e estrutura completa para esportes, lazer e convivência. É liberado para os animais domésticos.

Parque Carioca Pavuna – oferece pista de skate, quadras de basquete, vôlei de praia, futevôlei, academia ao ar livre e praça molhada com.

Parque Rita Lee – Na Barra da Tijuca, o dia 19 terá Caçada de Páscoa com a visita do coelhinho a partir das 17h. O espaço conta com parque infantil, parque molhado, muro de escalada, quadras, futemesa e é cercado por áreas verdes que unem lazer, cultura e bem-estar. A entrada de veículos, vidros e garrafas é proibida.

Parque Madureira Mestre Monarco – O terceiro maior parque do Rio reúne quadras esportivas, pistas de skate e bike, lagos, fontes, parquinhos, espaço fitness, barzinhos com música ao vivo, slackline, bikes para aluguel e muita programação cultural ao ar livre. Após o feriado, o parque fecha no dia 24 para manutenção.

*Unidades de Saúde que funcionam 24 horas*

– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro

– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea

– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier

– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca

– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz

– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande

– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo

– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador

– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo

– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá

– Hospital do Andaraí – Andaraí

– Hospital Cardoso Fontes – Jacarepaguá

– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão

– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos

– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira

– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes

– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda – Centro

– Hospital Maternidade Paulino Werneck – Ilha do Governador

– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu

– Maternidade Leila Diniz – Barra da Tijuca

– Maternidade da Rocinha – Rocinha

– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier

– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo

– UIS Arthur Villaboim – Paquetá

– UPA de Vila Kennedy

– UPA da Rocinha

– UPA do Complexo do Alemão

– UPA da Cidade de Deus

– UPA Manguinhos

– UPA de Santa Cruz / João XXIII

– UPA do Engenho de Dentro

– UPA de Madureira

– UPA de Costa Barros

– UPA de Senador Camará

– UPA Sepetiba

– UPA Paciência

– UPA Magalhães Bastos

– UPA Rocha Miranda

– UPA Del Castilho

– Centro de Emergência Regional Centro

– Centro de Emergência Regional Leblon

– Centro de Emergência Regional Barra

– Centro de Emergência Regional Ilha

– Centro de Emergência Regional de Realengo

– Centro de Emergência Regional de Campo Grande

– Centro de Emergência Regional Santa Cruz

– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia

– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz

– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho

– Centro de Atenção Psicossocial Profeta Gentileza

– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector

– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros

– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário

– Centro de Atenção Psicossocial Rubens Correa

– Centro de Atenção Psicossocial Lima Barreto

– Centro de Atenção Psicossocial Torquato Neto

– Centro de Atenção Psicossocial Ernesto Nazareth

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Raul Seixas

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Paulo da Portela

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Miriam Makeba

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Antônio Carlos Mussum

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dona Ivone Lara

– Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil Maria Clara Machado

– Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil Maurício de Souza

– Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil Eliza Santa Roza