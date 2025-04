Prefeitura de Sorocaba divulga resultado dos projetos pré-habilitados nos editais da Lei Aldir Blanc – Agência de Notícias

Posted on

O acordo visa ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica para trabalhadores da indústria e para a comunidade do ABC paulista Na manhã desta terça-feira, 17 de março, foi assinado, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo […]