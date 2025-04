Novos aposentados são homenageados em Nova Iguaçu

Para celebrar os anos de dedicação ao funcionalismo público iguaçuano, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (PREVINI) homenageou, nesta quarta-feira (16), cerca de 30 recém-aposentados por serviços prestados ao município. Além de certificados de aposentadoria, os novos inativos participaram de uma palestra que abordou esta importante etapa de transição. O evento contou com a participação do prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, e do diretor-presidente do PREVINI, Eduardo de Oliveira.

Este é o primeiro grupo de servidores aposentados homenageados em 2025. A expectativa é que até o final do ano pelo menos mais duas solenidades sejam realizadas pelo PREVINI. Além disso, eles e os servidores ainda ativos, mas que estão próximos da aposentadoria serão preparados para esta transição, por meio do Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) e o Programa Pós-Carreira (PPC).

“Nós iremos ministrar palestras para preparar estes servidores para essa transição da atividade para inatividade. Teremos projetos para falar sobre as carreiras e vamos promover diversas atividades para que tenhamos uma aproximação com os nossos servidores prestes a aposentar e os inativos”, revela o diretor-presidente do PREVINI, Eduardo Oliveira.

Além dos recém-aposentados, o Instituto também homenageou Eduardo José Costa de Oliveira, servidor municipal ao longo de cinco décadas e aposentado desde 1998. Ele recebeu o certificado das mãos do próprio filho, o prefeito Dudu Reina.

“Meu pai dedicou, de maneira exemplar, 55 anos à vida pública, assim como o meu avô. Eu fui criado neste ambiente e sei o quanto é o amor, o quanto é dedicação de quem trabalhou uma vida por esse município. Tenho um respeito a todos que construíram nossa história e um compromisso, pelos próximos quatro anos, de manter em dia os salários dos nossos servidores inativos, bem como os ativos e pensionistas”, disse Dudu Reina.

Servidora da Prefeitura de Nova Iguaçu por 17 anos, Glória Helena Nacif Nigro, 73, atuou como professora na rede municipal de educação e revela ter sido gratificante contribuir para a alfabetização de milhares de alunos nas três escolas onde trabalhou. Agora servidora inativa, ela garante que a aposentadoria é apenas um novo renascer. “Sou psicóloga por formação e tenho especialização em psicologia escolar. Agora eu vou trabalhar com cromoterapia e ludoterapia”, conta Glória Helena.

A ludoterapia é uma técnica de psicoterapia que utiliza jogos e brincadeiras para ajudar crianças a expressar sentimentos e emoções. Já a cromoterapia é uma terapia complementar que usa cores para promover o equilíbrio físico, emocional e energético.