Lazio x Bodo/Glimt ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (17/04)

O jogo entre Lazio x Bodo/Glimt acontece HOJE 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Liga Europa: Prévia do duelo entre Lazio x Bodo/Glimt – Jogo decisivo no Estádio Olímpico

Nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), a Lazio recebe o Bodo/Glimt no Estádio Olímpico, em Roma, para o jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. Após perder por 2 a 0 no jogo de ida, o time italiano precisa de uma atuação impecável para reverter a desvantagem e seguir vivo na competição continental.

Situação das equipes

O Bodo/Glimt surpreendeu ao vencer a primeira partida com dois gols de Ulrik Saltnes, colocando os noruegueses muito próximos de uma inédita vaga nas semifinais de um torneio europeu. Já a Lazio, que terminou na liderança da fase de grupos da Liga Europa, agora se vê pressionada a fazer história para manter o sonho europeu.

Historicamente, os italianos enfrentam dificuldades para virar confrontos após derrota na ida – em 15 ocasiões anteriores em competições continentais, só conseguiram a classificação três vezes após perder o primeiro jogo. E nunca conseguiram reverter um 2 a 0.

O fator casa e os desafios da Lazio

Apesar do retrospecto desfavorável, a Lazio pode se apegar ao bom desempenho dentro de casa: o time está invicto há 13 partidas no Estádio Olímpico pela Liga Europa desde 2019. No entanto, não vence um jogo de mata-mata em seus domínios desde 2018, ano em que chegou às semifinais.

O empate por 1 a 1 no clássico contra a Roma, no último domingo, serviu como preparação, mas ficou um gosto amargo por ter deixado escapar a vitória com um golaço de Matías Soulé no fim.

O técnico Marco Baroni terá dores de cabeça para escalar a equipe, especialmente nas laterais. Nuno Tavares e Patric estão lesionados, e Luca Pellegrini não está inscrito na competição. Em compensação, Elseid Hysaj, Adam Marusic e Manuel Lazzari estão à disposição. No meio, Nicolo Rovella retorna após suspensão e deve ser titular.

A confiança do Bodo/Glimt

O Bodo/Glimt chega confiante, com quatro vitórias seguidas e sem sofrer gols. A equipe comandada por Kjetil Knutsen poupou seus jogadores na rodada do Campeonato Norueguês para focar completamente nesta partida.

Apesar do desempenho notável em casa, o time norueguês ainda não venceu na Itália em seis visitas anteriores – foram cinco derrotas, incluindo um 4 a 0 sofrido contra a Roma no mesmo estádio em 2022.

No entanto, o retrospecto recente em fases eliminatórias é positivo: o Bodo avançou em sete dos últimos nove confrontos diretos em competições da UEFA, e times com vantagem de dois gols na ida se classificaram em 94% das vezes desde a reestruturação da Liga Europa.

Prováveis escalações

Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge

Considerações finais

A Lazio aposta na força do seu estádio e na experiência de seu elenco para tentar reverter um cenário complicado. Já o Bodo/Glimt chega leve, com confiança e a oportunidade de fazer história para o futebol norueguês. O jogo promete fortes emoções e tensão do início ao fim.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

